Masters of the Universe, il nuovo trailer del film di Travis Knight

Diretto da Travis Knight con Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes e Idris Elba, il celebre film live-action torna sul grande schermo. Dal 4 giugno nelle sale
In Masters of the Universe, il regista Travis Knight riporta sul grande schermo il leggendario franchise con questa epica avventura live-action. Dopo essere stati separati per 15 anni, la Spada del Potere conduce il Principe Adam (Nicholas Galitzine) di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal diabolico dominio di Skeletor (Jared Leto).
Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino come He-Man — l’uomo più potente dell’universo.