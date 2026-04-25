Masters of the Universe, il nuovo trailer del film di Travis Knight

Diretto da Travis Knight con Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes e Idris Elba, il celebre film live-action torna sul grande schermo. Dal 4 giugno nelle sale

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Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino come He-Man — l’uomo più potente dell’universo.