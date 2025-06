Nicholas Galitzine si è trasformato in He-Man.

Domenica 15 giugno, l'attore che interpreta l'uomo più potente dell'universo ha offerto ai fan uno sguardo del dietro le quinte di Masters of the Universe, il film live-action che lo vede nei panni del Principe Adam di Eternia e del suo alter ego, He-Man.

Il post di Nicholas Galitzine

"Bene, con Masters of the Universe si conclude la storia", ha scritto Nicholas Galitzine nella didascalia del post pubblicato su Instagram. "È stato un onore assumermi la responsabilità di interpretare Adam e He-Man. È stato il ruolo di una vita e ci ho messo tutto me stesso". L'attore ha poi continuato: "Non c'è molto che possa mostrarvi, ma sono così orgoglioso del film che abbiamo realizzato. Grazie al nostro fantastico cast e alla troupe per tutto il duro lavoro".

La foto mostra Galitzine in ombra, visto da dietro, mentre mostra la Spada del Potere di He-Man, il suo caratteristico pantaloncino da battaglia, stivali e guanti.

La star di The Idea of ​​You si è preparata per le riprese cambiando la sua dieta e sollevando pesi, come aveva già anticipato in un'intervista a W Magazine. "Assumo circa 4.000 calorie al giorno, ma con la quantità di lavoro fisico che svolgo, finisco per avere fame a fine giornata, il che è piuttosto sorprendente", aveva dichiarato lo scorso gennaio.

Masters of Universe è diretto da Travis Knight, regista di Bumblebee e Kubo e la spada magica. L'uscita al cinema è prevista per il 2026.