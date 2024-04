Mary & George, intrighi e complotti a corte nella nuova serie Sky

Alla scoperta della storia d’amore fra il re di Scozia Giacomo VI e il suo amante George Villiers. Nel cast Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran. Dal 7 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Intrighi, complotti, sesso e potere a corte: debutta domani, domenica 7 aprile, su Sky e in streaming solo su NOW la nuova serie Sky Original MARY & GEORGE , con la vincitrice del premio Oscar® e del BAFTA Julianne Moore (Still Alice, Far From Heaven), Nicholas Galitzine (Cenerentola, Purple Hearts) e Tony Curran (Mayflies, Your Honour), ispirata all’oltraggiosa storia d’amore fra il re di Scozia Giacomo VI e il suo amante George Villiers. La serie, in sette episodi, andrà con due nuove puntate ogni settimana in onda di domenica in prima serata su Sky Atlantic.

LA TRAMA E IL CAST

Pur da sempre molto scaltra, Mary non era mai stata in grado di esprimere tutto il suo potenziale fino a quando non intravide l'opportunità di approfittare del vorace appetito del Re per il buon vino, la buona compagnia e per gli uomini più affascinanti. George, ingenuamente bello e carismatico, si trova sotto i riflettori mentre la madre tesse le sue trame per arrivare al Re. Attraverso audaci intrighi e seduzioni, Mary e George si fanno strada fino al vertice della corte e diventano la famiglia più potente d'Inghilterra. Ma mentre George aumenta il suo potere, il suo rapporto con la madre sarà spinto al limite. Dovrà dimostrare a se stesso che può essere definito da qualcosa di più della sua bellezza. Vorrà lasciare un segno nella storia, a prescindere dalle conseguenze.

Il cast comprende anche Nicola Walker (The Split, Unforgotten), Niamh Algar (The Wonder, Malpractice), Trine Dyrholm (The Legacy, Queen Of Hearts), Sean Gilder (Sherwood, Slow Horses), Adrian Rawlins (Living, Chernobyl), Mark O’Halloran (The Miracle Club, The Virtues), Laurie Davidson (Masters of the Air, Guilty Party), Samuel Blenkin (Atlanta, The Witcher: Blood Origin), Jacob McCarthy (SAS: Rogue Heroes, The Tragedy of Macbeth), Tom Victor (Consent), Alice Grant (Anthem at Almeida Theatre), Amelia Gething (Emily, The Amelia Gething Complex), Mirren Mack (The Nest, The Witcher: Blood Origin), Rina Mahoney (Happy Valley, Cobra) e Simon Russell Beale (The Death of Stalin, The Outfit).

Prodotta da Hera Pictures in associazione con Sky Studios, Mary & George è scritta da DC Moore (Killing Eve, Temple), ispirata al saggio “The King’s Assassin” di Benjamin Woolley. Liza Marshall è produttrice esecutiva per Hera Pictures insieme a DC Moore, Oliver Hermanus e Julianne Moore. Hermanus (Living, Moffie) è il lead director della serie. Sam Hoyle è produttrice esecutiva per Sky Studios.

Mary & George andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW in tutti i territori in cui Sky è presente in Europa. La serie è un’esclusiva STARZ negli Stati Uniti e in Canada. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios.

