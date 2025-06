The Twisted Tale of Amanda Knox, il teaser trailer della serie tv

La storia dell'omicidio di Meredith Kercher e quella di Amanda Knox, che dopo la condanna per il delitto è stata protagonista di un'odissea giudiziaria durata sedici anni, arriverà nel cuore dell'estate sul piccolo schermo in versione serie televisiva distribuita negli Stati Uniti da Hulu . The Twisted Tale of Amanda Knox, questo il titolo della serie limitata, ha una data di uscita fissata per gli Usa per il prossimo 20 agosto . Dopo le prime due puntate lo show proseguirà con un nuovo episodio ogni mercoledì, così come riportato dai media statunitensi. I dettagli sulla messa in onda italiana, su Disney + la piattaforma che distribuisce i titoli Hulu, sono ancora da confermare. La data della première televisiva è riportata al termine del primo teaser ora disponibile in lingua originale sui canali ufficiali di Hulu. Protagonista della clip l'attrice Grace Van Patten che interpreterà Amanda Knox.

Nel teaser Grace Van Patten è Amanda Knox

“Molte persone pensano di conoscere la mia storia ma ora è il mio turno di raccontarla”. Poche parole nel teaser, ora disponibile online e in fondo a questa pagina, che spalancano le porte della vicenda di Amanda Knox, personaggio principale di The Twisted Tale of Amanda Knox, la serie televisiva limitata di KJ Steinberg - già produttrice di This is Us - che già sta facendo discutere in America ma anche in Italia, Paese dove è nato il caso conosciuto anche come il delitto di Perugia.

Dopo il dibattito su Avetrana. Qui non è Hollywood, la serie tv di Pippo Mezzapesa basata sul caso del delitto di Sarah Scazzi, un nuovo caso di cronaca nera degli anni Duemila, collegato a un lungo procedimento giudiziario, è pronto a catturare l'attenzione del pubblico internazionale.

Sullo schermo una storia complessa che, solo dopo due processi, ha portato all'assoluzione di Knox e di Raffaele Sollecito, il flirt della ragazza americana ai tempi dell'omicidio, e all'imputazione dello stesso a Rudy Guende.

Il teaser trailer è molto breve ma mostra il look della protagonista, l'attrice Grace Van Patten, nei panni di Amanda Knox. L'attrice statunitense classe 1996, che è già apparsa in Tell Me Lies e Nine Perfect Strangers, è sempre ripresa scortata dagli agenti di polizia che la accompagnano alle molte udienze legate al caso. La vediamo in quelle che, probabilmente, sono diverse epoche. In quasi tutte le scene, la protagonista lotta per affermare la sua verità.

La serie è stata realizzata con la partecipazione di Amanda Knox che figura tra i produttori esecutivi dello show insieme a Monica Lewinsky, che ha svolto lo stesso ruolo anche per la miniserie che racconta la storia dello scandalo sessuale che la coinvolse negli anni Novanta, American Crime Story: Impeachment.