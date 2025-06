American Love Story, le prime immagini di Paul Kelly e Sarah Pidgeon

Ryan Murphy ha condiviso sui social le foto dei due attori nei panni di John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Ecco come saranno il John Fitzgerald Kennedy Jr. e la Carolyn Bessette di Paul Kelly e Sarah Pidgeon in American Love Story, la nuova serie di Ryan Murphy per FX. Le prime foto sono state condivise sui social proprio dal creatore della serie, sull’account della sua casa di produzione. Potete vederle embeddate in fondo a questo articolo.

La trama della serie La serie tv racconterà la storia d’amore tra il figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti e la moglie, direttrice artistica e modella, tragicamente finita in un incidente aereo al termine degli anni ’90. Naomi Watts interpreterà Jackie Kennedy, ex First Lady e madre di John Fitzgerald Kennedy Jr.

Riprese iniziate Le riprese, spiega Murphy nel suo post, sono cominciate a New York questa settimana. L’arrivo della serie sulla tv americana è fissato per la settimana di San Valentino dell’anno prossimo.