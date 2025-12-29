Harry Styles, ecco il video di Forever, Forever girato a Reggio Emilia

Harry Styles, pubblicato il video di Forever, Forever girato a Reggio EmiliaMusica Un frame dal videoclip di Forever, Forever (credits: YouTube)
Il cantautore e attore britannico torna sulla scena musicale dopo oltre due anni di assenza, offrendo ai fan un video che arriva senza alcun preavviso. Si tratta di un filmato dell'ultima data del Love On Tour, andata in scena il 22 luglio 2023 a Reggio Emilia. Un’uscita inattesa che si configura come un omaggio diretto al pubblico e al legame costruito nel tempo tra l’artista e i suoi fan. Questi ultimi non hanno dubbi: “È pronto per tornare in scena”
Alla fine del 2025, senza alcun preavviso e lontano da qualunque strategia promozionale tradizionale, Harry Styles riaffiora sulla scena pubblica dopo oltre due anni di assenza. Il ritorno avviene attraverso un video di Forever, Forever pubblicato online che riporta al centro un momento preciso e carico di significato: l’ultima data del Love On Tour, andata in scena il 22 luglio 2023 a Reggio Emilia. Un’uscita inattesa che si configura come un omaggio diretto al pubblico e al legame costruito nel tempo tra l’artista e i suoi fan.
Per numerosi fan, la diffusione di questo filmato non si limita a rievocare un momento del passato, ma assume un significato più ampio e carico di aspettative. L’iniziativa viene infatti letta come un possibile messaggio in codice, un segnale che lascerebbe intuire un ritorno imminente del cantautore e una nuova fase del suo percorso artistico.
In fondo a questo articolo potete guardare il video pubblicato nelle scorse ore da Harry Styles sul proprio canale di YouTube.
Il ritorno silenzioso e il brano Forever, Forever
A ridosso del nuovo anno, Harry Styles interrompe un lungo periodo di silenzio pubblicando senza annunci il video ufficiale di Forever, Forever. Si tratta di un brano strumentale eseguito al pianoforte, già presentato dal vivo proprio il 22 luglio 2023 a Reggio Emilia, durante la data conclusiva del Love On Tour.
Quella tournée, diventata un fenomeno globale, ha registrato numeri record, superando i 617 milioni di dollari d’incasso e vendendo più di cinque milioni di biglietti. Il ritorno discografico non avviene quindi attraverso un nuovo singolo tradizionale, ma tramite la rielaborazione visiva di un momento già condiviso con il pubblico.
Un racconto corale girato a Reggio Emilia
Il filmato, pubblicato su YouTube dalla star della musica inglese, si sviluppa come un racconto collettivo dal tono nostalgico. Per oltre due minuti, la narrazione si concentra sull’attesa dei fan all’esterno della RCF Arena.
Le immagini mostrano relazioni che nascono, amicizie che si consolidano, passi di danza improvvisati e conversazioni leggere, mentre cresce l’emozione per l’ingresso allo stadio. In questo spazio sospeso emerge anche la consapevolezza che quel concerto rappresenta un arrivederci. C’è chi discute l’outfit ideale per Styles, chi scherza con gli amici, chi ammette apertamente una malinconia di fondo legata alla fine di un’esperienza condivisa.
Il concerto e il significato del gesto
Solo in un secondo momento il video conduce lo spettatore all’interno dello stadio, dove prende forma il concerto. Il pianoforte viene portato sul palco e Harry Styles spiega di aver scritto Forever, Forever per il pubblico, pensandolo come un bis unico e irripetibile.
Il brano diventa così una dedica diretta, concepita esclusivamente per chi era presente in quel momento. La chiusura del video è affidata a una scritta essenziale ma carica di significato: “We Belong Together" ("Ci apparteniamo"), una sintesi esplicita del senso di comunità e appartenenza che l’intero filmato intende fissare e conservare.
L’ultimo capitolo visivo prima della pausa
Prima di questa uscita, l’ultimo video ufficiale di Harry Styles risaliva alla primavera 2023 con Satellite, singolo conclusivo di Harry’s House. L’album, pubblicato nel 2022, era rimasto per due settimane al primo posto della Billboard 200.
Con il video di Forever, Forever, Styles sceglie quindi di tornare indietro nel tempo, recuperando un frammento conclusivo del suo percorso recente e consegnandolo nuovamente al pubblico, senza clamore, ma con un forte valore simbolico.
L’attesa dei fan e l’ipotesi di un ritorno imminente
Per molti fan, la pubblicazione di questo filmato rappresenta molto più di un semplice ricordo: viene letta come un possibile segnale di un ritorno imminente del cantautore. A distanza di oltre due anni dalla conclusione del Love On Tour, sabato 27 dicembre Harry Styles ha infatti condiviso un video di quasi nove minuti, intitolato Forever, Forever, lo stesso titolo attribuito con ogni probabilità alla ballad suonata al pianoforte che aveva chiuso l’ultima data del tour alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia il 23 luglio 2023.
Le immagini iniziali mostrano le fan nei momenti che precedono lo spettacolo, tra preparativi, braccialetti dell’amicizia e coreografie improvvisate, mentre raccontano la felicità di poter essere lì. In questo clima emerge anche un velo di malinconia, espresso apertamente da una ragazza che afferma: "C’è un po’ di tristezza perché è l’ultimo concerto… poi sparirà", seguita da un’altra considerazione altrettanto diretta: "Non lo vedremo per un po’". Il racconto prosegue con altre voci che commentano i look di Styles, il caldo intenso di luglio affrontato in fila sotto il sole e una folla che cresce rapidamente. Una ripresa dall’alto svela la troupe al lavoro mentre prepara gli strumenti prima dell’inizio dello spettacolo, fino all’arrivo sul palco di Harry Styles, che si siede al pianoforte e, prima di suonare, dice semplicemente: "L’ho scritta per voi". Un gesto che ha alimentato l’interpretazione, da parte del pubblico, di questo video come un primo assaggio di un nuovo capitolo musicale. Resta l’interrogativo su ciò che accadrà davvero, mentre il filmato si chiude con un messaggio finale, "We Belong Together", che in italiano significa “Ci apparteniamo”, a rafforzare l’idea di un legame che, nonostante l’assenza, non si è mai interrotto.
Di seguito trovate il video pubblicato nelle scorse ore da Harry Styles sul proprio canale di YouTube.
