Harry Styles al mercato di Porta Portese a Roma. VIDEO

Harry Styles è a Roma ormai da qualche settimana ma i fan, tutto si sarebbero aspettati fuorché trovarlo al mercato di Porta Portese.

Harry Styles tra le bancarelle

L'ex One Direction ama Roma. E, a confermarlo, c'è il cappellino blu con cui è stato avvistato al mercato di Porta Portese. Un cappellino che, con la sua scritta, sembra proprio una dedica d'amore alla capitale.

Avvistato tra le vie del centro, e poi al concerto degli Smile, Harry è stato avvistato tra le bancarelle - note per vendere capi d'abbigliamento per pochi euro - con un outfit casual nei toni del grigio e, sul volto, un paio d'occhiali da sole che non sono certo riusciti a nascondere la sua identità.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Harry Styles avrebbe comprato casa nello splendido borgo di Civita di Bagnoregio, e tornerebbe spesso a Roma per salutare Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino ed ex di Gucci, suo carissimo amico. Non solo: alcune voci lo vorrebbero vicino all'acquisto di una nuova casa, questa volta proprio nella capitale.