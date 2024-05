Il The Sun ha rivelato che Harry Styles e Taylor Russell si sarebbero lasciati. Un amico della coppia ha raccontato al magazine: “Hanno attraversato un periodo difficile e si sono presi un po’ di tempo”

Amore al capolinea per Harry Styles e Taylor Russell. Stando a quanto riportato dal The Sun, la coppia avrebbe deciso di prendere strade separate. Al momento il cantante e l’attrice non hanno rilasciato alcuna comunicazione.

harry Styles e Taylor Russell, AMORE FINITO? Storia d’amore terminata tra Harry Styles (FOTO) e Taylor Russell? Dopo un viaggio insieme, i due artisti avrebbero optato per un momento di pausa. Un amico della coppia ha rivelato al magazine: “Harry e Taylor hanno messo fine alla loro relazione. Dopo il viaggio in Giappone hanno attraversato un periodo difficile e si sono presi un po’ di tempo separati”. L’insider ha aggiunto: “Le cose sono diventare tese ultimamente”. Al momento i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna comunicazione a riguardo. approfondimento Harry Styles compie 30 anni: la fotostoria del cantante di As It Was

Harry Styles è tra le star più amate di Hollywood. Dall'affermazione con la boyband OneDirection al successo da cantante solista fino alla carriera da attore e a quella da modello, nel corso degli anni l’artista britannico ha conquistato il mondo dello spettacolo. Il suo ultimo album Harry's House ha raggiunto la vetta della classifica inglese e di quella statunitense. Il disco ha conquistato tre statuette ai Grammy Awards nelle categorie Album of the Year, Best Pop Vocal Album e Best Engineered Album, Non-Classical. approfondimento Harry Styles si è rasato i capelli: il nuovo look. VIDEO

Taylor Russell è la giovane attrice nota per la serie televisiva Lost in Space e il film Bones and All di Luca Guadagnino con il quale si è aggiudicata il Premio Marcello Mastroianni alla 79esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.