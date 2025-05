The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Kelvin Harrison Jr. nel cast

Kelvin Harrison Jr. reciterà nel ruolo di Beetee Latier nel film Hunger Games: Sunrise on the Reaping , l’adattamento del bestseller di Suzanne Collins. L’attore si unisce così ai membri del cast già annunciati: Joseph Zada nel ruolo di Haymitch Abernathy, Whitney Peak nel ruolo di Lenore Dove Baird, Mckenna Grace nel ruolo di Maysilee Donner e Jesse Plemons nel ruolo di Plutarch Heavensbee. Il suo personaggio, che nei film originali della saga di Hunger Games aveva il volto di Jeffrey Wright , è il campione della 34esima edizione degli Hunger Games e il padre di Ampert Latier, Tributo della 50esima edizione degli Hunger Games. Scritto da Billy Ray e diretto da Francis Lawrence, il film uscirà il 20 novembre 2026. Harrison Jr. ha recentemente doppiato Taka in Mufasa: Il Re Leone e interpreterà Jean-Michel Basquiat nel biopic Samo Lives.

GLI EVENTI

Sunrise on the Reaping si apre con il giovane Plutarch Heavensbee nel Distretto 12 mentre cattura la mietitura dei Tributi. Pubblicato il 18 marzo, il romanzo rivisita il mondo di Panem 24 anni prima degli eventi di The Hunger Games, a partire dalla mattina della mietitura della 50esima edizione degli Hunger Games, nota come secondo Quarter Quell.