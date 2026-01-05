BTS, i dettagli sul nuovo album e sul nuovo tour

Dopo quattro anni di pausa per completare il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, J-Hope, Jimin, Jin, Jung Kook, RM, Suga e V torneranno il 20 marzo 2026 con nuova musica. Il 14 gennaio annunceranno inoltre le date di un nuovo tour mondiale. Pubblicheranno tutti gli aggiornamenti su un nuovo sito web
Il quinto album dei BTS uscirà il 20 marzo 2026. Domenica 4 gennaio il gruppo K-Pop ha confermato ufficialmente la data di uscita del nuovo progetto, che arriverà dopo la pausa di quattro anni durante la quale i membri J-Hope, Jimin, Jin, Jung Kook, RM, Suga e V, hanno completato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. Secondo un comunicato stampa, l’album di 14 tracce (del quale non è stato ancora reso noto il titolo) sarà “guidato dall’onesta introspezione di ciascun membro, che insieme ne ha plasmato la direzione intrecciando le proprie prospettive individuali nella musica”. Il 14 gennaio i BTS annunceranno inoltre le date e le location del nuovo tour mondiale, il primo dopo BTS Permission to Dance on Stage, terminato nel 2022 con un incasso di 75,4 milioni di dollari secondo i dati di Billboard Boxscore. Il gruppo ha anche lanciato un nuovo sito web dove, nelle prossime settimane, svelerà ulteriori dettagli sull’album e sul tour, e ha inoltre ripristinato l’account Instagram ufficiale. Recentemente, la band aveva inviato dei biglietti scritti a mano ad alcuni membri del fan club ufficiale, i BTS ARMY, con l’anticipazione della data di uscita del nuovo album. “Abbiamo aspettato più intensamente di chiunque altro”, aveva scritto RM. “Vi ho salutati tutti come solisti nel 2023 e nel 2024, ma finalmente posso salutarvi di nuovo come parte di una squadra”, aveva proseguito Jin. “Finalmente, è l’anno in cui saremo tutti insieme a voi!!”, aveva scritto invece J-Hope. “L’anno che aspettavamo è finalmente arrivato”, aveva aggiunto Jimin. “Nel 2026, creeremo ricordi ancora più belli, quindi non vediamo l’ora”, aveva scritto V. “Per favore, prendetevi cura di noi anche quest’anno”, aveva concluso Jung Kook. A Capodanno, l’etichetta discografica Big Hit Music aveva poi confermato in un messaggio su X la data di ritorno.
DAGLI ESORDI AI SUCCESSI
I BTS hanno esordito nel 2013 con l’album 2 Cool 4 Skool, mentre nel 2017 hanno introdotto il genere K-Pop nel mercato mainstream pop statunitense con successi come MIC DROP e DNA, diventando in seguito i primi artisti sudcoreani a raggiungere la vetta delle classifiche Billboard 200 e Billboard Hot 100 e consolidando così la propria fama come uno dei gruppi K-Pop di maggior successo di tutti i tempi, anche grazie all’album Map of the Soul: 7 (2020), il disco più venduto nella storia della musica sudcoreana. I BTS hanno inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti e sono stati il primo gruppo pop sudcoreano a ricevere una nomination ai Grammy Awards. Nel 2018, il Presidente della Corea del Sud ha conferito loro l’Ordine al Merito Culturale per aver collaborato alla diffusione della cultura coreana nel mondo, mentre nel 2020 sono stati insigniti del premio James A. Van Fleet per aver contribuito alla promozione dei rapporti tra Corea del Sud e Stati Uniti. Tra il 2022 e il 2025, dopo la pausa per completare il servizio militare obbligatorio nel loro Paese d’origine, i componenti della band hanno invece sviluppato progetti solisti. Jimin e Jung Kook hanno inoltre collaborato alla serie tv Are You Sure?! di Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), Jin ha presentato in anteprima un film-concerto sul proprio tour solista di debutto e V è stato nominato primo ambassador del beauty brand coreano TIRTIR.
