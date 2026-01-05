BTS, i dettagli sul nuovo album e sul nuovo tour

Il quinto album dei BTS uscirà il 20 marzo 2026. Domenica 4 gennaio il gruppo K-Pop ha confermato ufficialmente la data di uscita del nuovo progetto, che arriverà dopo la pausa di quattro anni durante la quale i membri J-Hope, Jimin, Jin, Jung Kook, RM, Suga e V, hanno completato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. Secondo un comunicato stampa, l’album di 14 tracce (del quale non è stato ancora reso noto il titolo) sarà “guidato dall’onesta introspezione di ciascun membro, che insieme ne ha plasmato la direzione intrecciando le proprie prospettive individuali nella musica”. Il 14 gennaio i BTS annunceranno inoltre le date e le location del nuovo tour mondiale, il primo dopo BTS Permission to Dance on Stage, terminato nel 2022 con un incasso di 75,4 milioni di dollari secondo i dati di Billboard Boxscore. Il gruppo ha anche lanciato un nuovo sito web dove, nelle prossime settimane, svelerà ulteriori dettagli sull’album e sul tour, e ha inoltre ripristinato l’account Instagram ufficiale. Recentemente, la band aveva inviato dei biglietti scritti a mano ad alcuni membri del fan club ufficiale, i BTS ARMY, con l’anticipazione della data di uscita del nuovo album. “Abbiamo aspettato più intensamente di chiunque altro”, aveva scritto RM. “Vi ho salutati tutti come solisti nel 2023 e nel 2024, ma finalmente posso salutarvi di nuovo come parte di una squadra”, aveva proseguito Jin. “Finalmente, è l’anno in cui saremo tutti insieme a voi!!”, aveva scritto invece J-Hope. “L’anno che aspettavamo è finalmente arrivato”, aveva aggiunto Jimin. “Nel 2026, creeremo ricordi ancora più belli, quindi non vediamo l’ora”, aveva scritto V. “Per favore, prendetevi cura di noi anche quest’anno”, aveva concluso Jung Kook. A Capodanno, l’etichetta discografica Big Hit Music aveva poi confermato in un messaggio su X la data di ritorno.