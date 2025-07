BTS, il trailer del documentario Forever We Are Young

“La potenza degli ARMY potrebbe abbattere barriere storiche. È un movimento sociale”. Come riporta in esclusiva Rolling Stone, nel trailer di BTS Army: Forever We Are Young, il documentario sul fandom dei BTS, un fan interpreta così la passione che insieme ad altri milioni di persone rivolge nei confronti dei suoi idoli. La pellicola, diretta dalle registe Grace Lee e Patty Ahn, uscirà in alcune sale selezionate nei cinema statunitensi il 30 luglio e conterrà numerose interviste ai fedelissimi del gruppo K-pop sudcoreano. Per uno di loro, ARMY (acronimo di Adorable Representative MC for Youth) “è stato un nome quasi profetico”. Per un altro, la sua appartenenza al fandom ha assunto un significato più ampio: “Dopo essere diventato un ARMY, sono diventato molto speciale per me stesso”. Un altro ancora ha sottolineato la sensazione di inclusione che ha percepito nel mezzo di tanti appassionati come lui: “Nonostante le differenze, mi sentivo a casa”. Come recita la sinossi ufficiale, il documentario Forever We Are Young “si immerge nel fandom appassionato che ha catapultato le icone pop del XXI secolo, i BTS, in una famiglia a livello globale. Sfidando gli stereotipi che li vedono come adolescenti urlanti, gli ARMY sono un movimento intergenerazionale, culturalmente consapevole e socialmente attivo, diversificato come il mondo stesso. Il film cattura il potente spirito di attivismo e di collettività che rende gli ARMY un simbolo di speranza e di unità nel nostro mondo sempre più frammentato”. Del resto, “non ci sono BTS senza ARMY e non ci sono ARMY senza BTS", hanno dichiarato le co-registe Lee e Ahn. "Siamo entusiaste che il pubblico possa intraprendere un viaggio emozionante e incontrare un fandom che ci ha fatto ridere, piangere e riflettere. Siamo rimaste costantemente colpite dalla forza, dalla resilienza, dalla creatività e dall'umorismo dei fan e speriamo che anche il pubblico lo sarà”.

Nel frattempo, i BTS hanno confermato ufficialmente il loro ritorno sulle scene. Martedì 1 luglio, in una diretta streaming su Weverse, il gruppo ha infatti annunciato che tornerà nella primavera del 2026 con nuova musica e un tour mondiale. I sette componenti della band, Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, J-Hope e RM, si erano presi una pausa di due anni non solo a causa degli impegni solisti, ma anche degli obblighi del servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. Dopo aver ottenuto i rispettivi congedi, sono ora pronti a rimettersi in gioco. “Pubblicheremo un nuovo album dei BTS nella primavera del prossimo anno”, hanno dichiarato in un comunicato. “A partire da luglio, tutti e sette inizieremo a lavorare a stretto contatto sulla nuova musica. Dato che sarà un album di gruppo, rifletterà i pensieri e le idee di ogni membro. Ci stiamo avvicinando all’album con la stessa mentalità che avevamo quando avevamo iniziato”. Il mese prossimo, negli Stati Uniti, i BTS organizzeranno anche un “imponente” tour mondiale. “Stiamo pianificando anche un tour mondiale in concomitanza con il nuovo album”, hanno dichiarato. “Visiteremo fan in tutto il mondo, quindi speriamo che siate emozionati quanto noi”. Gli artisti avevano concluso ormai quattro anni fa il loro ultimo tour, BTS: Permission to Dance on Stage, che aveva attirato oltre 4 milioni di spettatori. Due settimane fa un articolo del quotidiano Korea Herald aveva affermato che la band sarebbe tornata nel mese di marzo 2026, ma finora i BTS non hanno specificato il mese esatto del loro ritorno.