Gomorra - Le Origini, Marco D'Amore presenta il cast di giovani attori

Arriva domani, venerdì 9 gennaio coi primi due episodi, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, Gomorra – Le origini, serie tv Sky Original prodotta da Sky Studios e Cattleya, creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano e distribuita internazionalmente da Beta Film. Il prequel di Gomorra – La Serie che racconta la gioventù e l’ingresso nel mondo della criminalità organizzata di Pietro Savastano ha un cast giovane, a tratti giovanissimo. Ed è proprio ai più giovani che è dedicato lo speciale “Fratelli di set”, che potete vedere nel video in testa a questo articolo.

Il cast con Marco D'Amore

Marco D’amore, regista e supervisore artistico, presenta gli attori che interpretano il gruppo di amici protagonisti della storia. Con lui ci sono Luca Lubrano (Pietro Savastano), Antonio Incalza (‘O Fucariello), Antonio Del Duca (Lello), Julio Rodriguez che (Tonino), Mattia Cozzolino (Emanuele).

"Piccoli semi innestati nel terreno"

D’Amore definisce i loro personaggi come “piccoli semi innestati nel terreno che devono crescere”, alle prese con una periferia degradata e condizioni di vita difficili, ma caratterizzati dalla voglia di superare le difficoltà. Una storia di criminalità ma anche di fratellanza e amicizia, una fratellanza che, dice D’Amore e confermano gli attori, è arrivata anche nelle loro vite, travalicando il set.

Lo speciale

Le immagini di backstage dello speciale mostrano l’atmosfera sul set, gli scherzi, i giochi, le battute. Come il quadernino verde su cui Antonio Incalza, il più giovane del gruppo, doveva segnare ogni giorno una parola difficile con cui D’Amore gli chiedeva di dar forma al suo personaggio, sfidandolo e trovando così anche il modo per insegnargli qualcosa di nuovo e spingendo verso una maturazione che è arrivata come attori e come persone. Dai primi provini, di cui potrete vedere degli spezzoni nello speciale in testa a questo articolo, al risultato finale che dal 9 gennaio sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, è stato un cammino lungo e affascinante.