Pubblicato il teaser della terza stagione di House of the Dragon. Le prime immagini anticipano nuovi scontri tra i Targaryen negli otto episodi in arrivo da giugno su Sky e NOW in contemporanea con gli USA. Dal mondo di Il Trono di Spade e dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, tornano Matt Smith, Emma D’Arcy e Olivia Cooke insieme ai nuovi personaggi destinati a cambiare l’equilibrio del potere