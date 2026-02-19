Pubblicato il teaser della terza stagione di House of the Dragon. Le prime immagini anticipano nuovi scontri tra i Targaryen negli otto episodi in arrivo da giugno su Sky e NOW in contemporanea con gli USA. Dal mondo di Il Trono di Spade e dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, tornano Matt Smith, Emma D’Arcy e Olivia Cooke insieme ai nuovi personaggi destinati a cambiare l’equilibrio del potere
Da giugno su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli US, la terza, attesissima stagione di House of The Dragon amatissima saga ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade.
Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, House of The Dragon racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen.
In 8 nuovi episodi, la terza stagione vedrà nel cast il ritorno di: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim.
Nuovi ingressi nel cast Tommy Flanagan nel ruolo di Ser Roderick Dustin, Dan Fogler nel ruolo di Ser Torrhen Manderly, James Norton nel ruolo di Ormund Hightower.
I registi dei nuovi episodi: Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere.
I crediti della terza stagione: co-creatore, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal; co-creatore e produttore esecutivo George R.R. Martin; produttori esecutivi Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, Davide Hancock, Philippa Goslett. Tratto dal bestseller di George R.R. Martin “Fuoco e Sangue”.
