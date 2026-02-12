Pechino Express 2026 al via: il promo della nuova stagione

Alla scoperta de “L’Estremo Oriente”, in viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone

Sarà tutto estremo, nel viaggio di Pechino Express che parte giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e che oggi viene anticipato dal primo promo ufficiale: estreme saranno le avventure che le dieci coppie in partenza affronteranno, estremi saranno i rimedi contro le peripezie che incontreranno – più o meno a sorpresa – lungo il percorso. Ma “estremo” sarà anche l’Oriente che i viaggiatori di quest’anno andranno a conoscere: la rotta prevede partenza in Indonesia, spostamento in Cina e poi rotta dritta verso est, verso il Sol Levante, in Giappone.



Guidate come sempre dal capitano Costantino della Gherardesca – che per la prima volta nella storia è affiancato da ben tre inviati,­ Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda – le dieci coppie sono alla vigilia del decollo, come sempre non hanno idea di cosa troveranno sulla loro strada ma come sempre sono carichissime per andare a scoprire “L’Estremo Oriente”, come recita il titolo di questa edizione. Il promo – ideato da Sky Creative Agency – ce ne dà una piccola anticipazione: tutto quello che arriverà nella rotta della nuova stagione dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà totalmente imprevedibile, e ai viaggiatori di quest’anno viene consigliato di mettere in valigia abbondanti dosi di spirito di adattamento, che mai come quest’anno potrebbe aiutarli a resistere all’avventura più faticosa – e affascinante – della televisione italiana.

Le coppie in gara

Ai nastri di partenza, come detto, dieci coppie: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono Gli Spassusi, Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati, Jo Squillo e Michelle Masullo sono Le Dj, Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci, Dani Faiv e Tony 2Milli sono I Rapper, Steven Basalari e Viviana Vizzini sono Gli Ex, Tay Vines e Assane Diop sono I Comedian, Elisa Maino e Mattia Stanga sono I Creator, Candelaria e Camila Solórzano sono Le Albiceleste, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono Le Biondine (LA FOTOGALLERY).

Pronti a vivere un’altra avventura faticosissima ma meravigliosa? Pronti a farsi sorprendere da avventure estreme? A viaggi estremi… estremi rimedi.