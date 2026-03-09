Sky TG24 presenta una clip esclusiva di Arco – Un’amicizia per salvare il futuro, il film d’animazione distribuito da I Wonder Pictures in arrivo al cinema il 12 marzo. Una favola futurista ed ecologista che racconta l’incontro tra un ragazzo proveniente dal futuro e una giovane ragazza del nostro tempo. Tra viaggi temporali, tecnologia e amicizia, il film propone una riflessione poetica sul destino del pianeta e sul rapporto tra umanità e ambiente

Arco, clip esclusiva del film d’animazione ecologista in arrivo al cinema il 12 marzo

Un viaggio nel tempo, un’amicizia inattesa e una riflessione sul destino del pianeta.

Sky TG24 presenta una clip esclusiva di Arco – Un’amicizia per salvare il futuro, il film d’animazione distribuito da I Wonder Pictures che arriverà nelle sale italiane il 12 marzo.

Un racconto che mescola fantascienza, avventura e sensibilità ecologista, costruendo una favola capace di parlare al pubblico più giovane ma anche agli spettatori adulti.

Una favola futurista che guarda al nostro presente

Il protagonista è Arco, un ragazzino di dieci anni che vive in un futuro lontanissimo.

Nel suo mondo le città sono sospese tra le nuvole, le case sono autosufficienti e la tecnologia ha raggiunto livelli così avanzati da rendere possibile persino il viaggio nel tempo.

Durante il suo primo salto temporale, Arco indossa una speciale tuta arcobaleno, un sofisticato dispositivo che consente di attraversare le epoche.

Ma qualcosa va storto.

Il ragazzo perde il controllo e precipita in un’epoca che per lui rappresenta il passato, ma che per noi è un futuro molto vicino.

L’incontro con Iris

Ad accoglierlo è Iris, una ragazza della sua stessa età che vive in una grande metropoli ipertecnologica.

Un luogo dove la tecnologia domina la vita quotidiana e dove, paradossalmente, i rapporti umani sembrano diventare sempre più distanti e mediati dagli schermi.

Tra Arco e Iris nasce però un legame immediato e profondo.

Un’amicizia che porterà la ragazza ad aiutare il giovane viaggiatore del tempo a tornare nel suo mondo, intraprendendo un viaggio che attraversa epoche, paesaggi e possibilità.

Un racconto tra ecologia e immaginazione

Arco – Un’amicizia per salvare il futuro costruisce il suo universo narrativo come una favola ecologista che invita a riflettere sul rapporto tra tecnologia, ambiente e responsabilità collettiva.

Attraverso lo sguardo dei due protagonisti, il film immagina un futuro sospeso tra speranza e inquietudine, dove le scelte del presente possono cambiare radicalmente il destino del pianeta.

Il suo immaginario visivo, fatto di cieli luminosi, città sospese e paesaggi naturali, è stato paragonato da alcuni osservatori all’opera di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli, per la capacità di unire avventura, poesia e sensibilità ambientale.

In arrivo al cinema il 12 marzo

Distribuito in Italia da I Wonder Pictures, Arco – Un’amicizia per salvare il futuro arriverà nelle sale il 12 marzo.

Un film d’animazione che promette di unire spettacolo visivo e riflessione, raccontando attraverso l’amicizia tra due ragazzi una storia che guarda al futuro del mondo – e alla responsabilità delle nuove generazioni.