BTS, Justin Timberlake si unisce a Jung Kook in un nuovo remix di 3D

Dopo la versione originale di 3D con Jack Harlow, Jung Kook ha pubblicato la collaborazione con Justin Timberlake. Il brano è il secondo singolo estratto dall’album Golden

Jung Kook ha pubblicato una nuova versione di 3D, il secondo singolo estratto dall’album Golden, in collaborazione con Justin Timberlake; la canzone originale vede la presenza di Jack Harlow, l’artista statunitense salito alla ribalta con Thats What They All Say.

jung kook e justin timberlake, è uscita la nuova versione di 3d A poche settimane di distanza dall’uscita dell’album solista, Jung Kook ha regalato al pubblico una nuova versione di 3D. Come riportato da NME, la Big Hit Music, etichetta discografica dell’artista, ha dichiarato: “Questo remix esalta le vibrazioni degli anni 2000 del suono old school della versione originale infondendogli un fascino retro". La versione originale della canzone ha ottenuto un ottimo risconto in classifica conquistando la Top5 in America e nel Regno Unito. approfondimento Jung Kook, il brano Seven conquista un primato storico su Spotify

L’album Golden è stato anticipato dalla hit Seven in duetto con Latto che ha regalato all’artista sudcoreano un primato mondiale. Infatti, il brano è divenuto il più veloce di sempre a raggiungere un miliardo di streaming su Spotify. Record ottenuto in appena 108 giorni. Il singolo è stato anche certificato disco di platino negli Stati Uniti per aver venduto più di un milione di copie. approfondimento BTS, Jimin, Jung Kook, V e RM sono pronti per il servizio militare

Il terzo e ultimo singolo estratto da Golden è stato Standing Next to You. Nei giorni scorsi Jung Kook è stato protagonista di un concerto a sorpresa a Times Square, New York. approfondimento BTS, concerto a sorpresa di Jung Kook a Times Square a New York. VIDEO

