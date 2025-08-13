Lazza, la possibile scaletta del concerto a Riccione

Venerdì 15 agosto l'artista concluderà l'acclamata tournée estiva a Olbia per l'appuntamento inserito nel ricco cartellone del Red Valley Festival

Penultima data della tournée estiva di Lazza. Mercoledì 13 agosto il rapper sarà in concerto a Riccione per lo spettacolo inserito nel cartellone del Versus Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

lazza a riccione, la possibile scaletta dello show Dopo aver conquistato lo stadio San Siro di Milano, Lazza ha portato la sua musica in numerose città italiane. Il 13 agosto il rapper sarà allo Space Riccione, questo l’indirizzo: via Trebaci 49, 47838, Riccione. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Attualmente l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Questi i brani eseguiti all’appuntamento milanese: 1. OUVERTURE 3 2. ABITUDINE 3. MOLOTOV 4. ZONDA 5. RE MIDA 6. CASANOVA 7. CERTE COSE 8. MOB 9. MEZZE VERITÀ 10. PORTOCERVO 11. PANICO 12. VERDI NEI VIOLA 13. OUVERFOUR 14. SENZA RUMORE 15. BUIO DAVANTI 16. CATRAME 17. J 18. 24H 19. BBE 20. NO INSTA 21. GIGOLÒ 22. HONEY 23. SUPERMAN 24. LARIO 25. PIOVE 26. G63 27. DDA 28. ZERI IN PIÙ 29. HOT 30. GHETTO SUPERSTAR 31. ALIBI 32. FENTANYL 33. GUCCI SKIMASK 34. NESSUNO 35. CHIAGNE 36. CENERE 37. CANZONE D’ODIO 28. USCITO DI GALERA 39. -3 40. MORTO MAI 41. 100 MESSAGGI 42. DOLCEVITA 43. FERRARI Approfondimento Lazza fa gol a San Siro: “Ora voglio giocare anch'io"

Dopo lo show di San Siro, Lazza (FOTO) ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram che conta più di 2.400.000 follower: “È solo una bugia che uno stadio si riempie in undici, ed è vero che il primo stadio non si scorda mai, ma il primo San Siro si scorda ancora meno". Il rapper ha aggiunto: "Volevo ringraziare chiunque abbia contribuito a rendere possibile tutto questo. Le cose belle si fanno in famiglia, che è esattamente quello che siete voi per me". Approfondimento Lazza presenta LOCURA JAM + OPERA a Milano