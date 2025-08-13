Lazza, la possibile scaletta del concerto a Riccione

Venerdì 15 agosto l'artista concluderà l'acclamata tournée estiva a Olbia per l'appuntamento inserito nel ricco cartellone del Red Valley Festival
Penultima data della tournée estiva di Lazza. Mercoledì 13 agosto il rapper sarà in concerto a Riccione per lo spettacolo inserito nel cartellone del Versus Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
lazza a riccione, la possibile scaletta dello show
Dopo aver conquistato lo stadio San Siro di Milano, Lazza ha portato la sua musica in numerose città italiane. Il 13 agosto il rapper sarà allo Space Riccione, questo l’indirizzo: via Trebaci 49, 47838, Riccione. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Attualmente l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Questi i brani eseguiti all’appuntamento milanese:
1. OUVERTURE 3
2. ABITUDINE
3. MOLOTOV
4. ZONDA
5. RE MIDA
6. CASANOVA
7. CERTE COSE
8. MOB
9. MEZZE VERITÀ
10. PORTOCERVO
11. PANICO
12. VERDI NEI VIOLA
13. OUVERFOUR
14. SENZA RUMORE
15. BUIO DAVANTI
16. CATRAME
17. J
18. 24H
19. BBE
20. NO INSTA
21. GIGOLÒ
22. HONEY
23. SUPERMAN
24. LARIO
25. PIOVE
26. G63
27. DDA
28. ZERI IN PIÙ
29. HOT
30. GHETTO SUPERSTAR
31. ALIBI
32. FENTANYL
33. GUCCI SKIMASK
34. NESSUNO
35. CHIAGNE
36. CENERE
37. CANZONE D’ODIO
28. USCITO DI GALERA
39. -3
40. MORTO MAI
41. 100 MESSAGGI
42. DOLCEVITA
43. FERRARI
Dopo lo show di San Siro, Lazza (FOTO) ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram che conta più di 2.400.000 follower: “È solo una bugia che uno stadio si riempie in undici, ed è vero che il primo stadio non si scorda mai, ma il primo San Siro si scorda ancora meno".
Il rapper ha aggiunto: "Volevo ringraziare chiunque abbia contribuito a rendere possibile tutto questo. Le cose belle si fanno in famiglia, che è esattamente quello che siete voi per me".
Venerdì 15 agosto Lazza terminerà la tournée a Olbia sul palco del Red Valley Festival. Nel corso degli anni l'artista ha scalato le classifiche con numerosi successi: da Cenere a 100 messaggi passando per Molotov e Zonda. Il suo album Sirio, distribuito nell’aprile del 2022, ha conquistato un disco di diamante.
