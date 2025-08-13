Esplora tutte le offerte Sky
Lazza, la possibile scaletta del concerto a Riccione

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Venerdì 15 agosto l'artista concluderà l'acclamata tournée estiva a Olbia per l'appuntamento inserito nel ricco cartellone del Red Valley Festival

Penultima data della tournée estiva di Lazza. Mercoledì 13 agosto il rapper sarà in concerto a Riccione per lo spettacolo inserito nel cartellone del Versus Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

lazza a riccione, la possibile scaletta dello show

Dopo aver conquistato lo stadio San Siro di Milano, Lazza ha portato la sua musica in numerose città italiane. Il 13 agosto il rapper sarà allo Space Riccione, questo l’indirizzo: via Trebaci 49, 47838, Riccione. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Attualmente l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Questi i brani eseguiti all’appuntamento milanese:

 

1. OUVERTURE 3

2. ABITUDINE

3. MOLOTOV

4. ZONDA

5. RE MIDA

6. CASANOVA

7. CERTE COSE

8. MOB

9. MEZZE VERITÀ

10. PORTOCERVO

11. PANICO

12. VERDI NEI VIOLA

13. OUVERFOUR

14. SENZA RUMORE

15. BUIO DAVANTI

16. CATRAME

17. J

18. 24H

19. BBE

20. NO INSTA

21. GIGOLÒ

22. HONEY

23. SUPERMAN

24. LARIO

25. PIOVE

26. G63

27. DDA

28. ZERI IN PIÙ

29. HOT

30. GHETTO SUPERSTAR

31. ALIBI

32. FENTANYL

33. GUCCI SKIMASK

34. NESSUNO

35. CHIAGNE

36. CENERE

37. CANZONE D’ODIO

28. USCITO DI GALERA

39. -3

40. MORTO MAI

41. 100 MESSAGGI

42. DOLCEVITA

43. FERRARI

Dopo lo show di San Siro, Lazza (FOTO) ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram che conta più di 2.400.000 follower: “È solo una bugia che uno stadio si riempie in undici, ed è vero che il primo stadio non si scorda mai, ma il primo San Siro si scorda ancora meno".

 

Il rapper ha aggiunto: "Volevo ringraziare chiunque abbia contribuito a rendere possibile tutto questo. Le cose belle si fanno in famiglia, che è esattamente quello che siete voi per me".

Venerdì 15 agosto Lazza terminerà la tournée a Olbia sul palco del Red Valley Festival. Nel corso degli anni l'artista ha scalato le classifiche con numerosi successi: da Cenere a 100 messaggi passando per Molotov e Zonda. Il suo album Sirio, distribuito nell’aprile del 2022, ha conquistato un disco di diamante.

