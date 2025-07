Lazza fa gol a San Siro: “Ora voglio giocare anch'io"

In tutti questi anni ha giocato un campionato a sé e così è stato anche per il concerto allo stadio di Milano. Presenti tantissimi ospiti, tra i quali Laura Pausini, Fabri Fibra, Salmo, Marracash, Anna, Ghali, Jake La Furia, Geolier ed Emis Killa

In tutti questi anni Lazza ha giocato un campionato a sé e così è stato anche per San Siro. Il rapper ha chiamato amici e affetti per una grande festa nel segno della musica, ma soprattutto dell’affetto sincero. Un bellissimo quadro in cui tanti colleghi sono stati protagonisti di scambi di attestati di stima. Sul palco Laura Pausini, Fabri Fibra, Salmo, Anna, Jake La Furia, Ghali, Tony Effe, Emis Killa, Capo Plaza, Artie5, Tedua, Nitro, Kid Yugi, Germano Lanzoni, la fidanzata Greta Orsingher, la mamma, il papà e la nonna del rapper.

J e 24h hanno accompagnato alla parte centrale della scaletta con BEE insieme ad Anna e No Insta con Jake La Furia ed Emis Killa che ha abbracciato il protagonista della serata: “Prima mi sono seduto come un fan. Sono stato un po' il tuo padrino e mi è venuta la pelle d’oca, sono orgoglioso di te”. Il palco ha visto anche la presenza di Capo Plaza e Tony Effe . Boato per l’ingresso di Fabri Fibra su Lario. A seguire Piove con Sfera Ebbasta e G63 con Shiva . Dopo un veloce cambio d’abito, il rapper ha accolto Laura Pausini per Zeri in più (Locura): “È importante dirlo qui: sono felice di essere insieme a un'artista straordinaria”. Lo stile di Lazza si è poi mescolato a quello di Ghali in Ghetto Superstar. Dopo Alibi, Fentanyl e Gucci Skimask, il rapper ha dato il benvenuto a Geolier per Nessuno e Chiagne.

Dopo Portocervo, Panico e Verdi nei viola, Germano Lanzoni è tornato sul palco per invitare il pubblico a prendere i fogli colorati, presenti sotto alcune sedie, per una coreografia da stadio. L’esibizione di Senza rumore è stata l’occasione per presentare la fidanzata Greta Orsingher , mentre Buio davanti e Catrame con Tedua hanno chiuso quest'arco narrativo.

Alle 20.29 la voce di Germano Lanzoni ha presentato la formazione chiamata ad accompagnare il rapper in campo. Lazza ha fischiato il calcio d’inizio con OUV3RTURE e Abitudine facendo letteralmente tremare gli spalti di San Siro. Dopo i due brani, il rapper ha lanciato la sua Molotov: “È tutto il giorno che aspetto di dirlo: benvenuti nella casa di Zzala. In questo tempio di mostri sacri, questa sera voglio giocare anch’io”.

Lazza ha chiamato la nonna per l’esibizione di Cenere regalando un momento di amore puro che soltanto il legame tra nipote e nonna può incarnare. Marracash ha conquistato il centro del palco per -3 (Perdere il volo) chiudendo con un abbraccio liberatorio: “Ce l’abbiamo fatta”. L’artista si è preso qualche secondo per un veloce ringraziamento: “Volevo dirvi una cosa importantissima: grazie perché io non do mai nulla per scontato. Voglio ringraziare ogni singola persona che mi ha aiutato a riempire questo stadio: dal pubblico ai tecnici”. A seguire Morto mai e 100 messaggi.

Se in apertura il rapper ha voluto la mamma con sé, nella parte conclusiva dello show Lazza ha chiamato suo papà, chiudendo così questo bellissimo cerchio. Saluti finali con Dolcevita e Ferrari. Se San Siro rappresenta la consacrazione di grandi carriere, per Lazza è stato anche un momento per celebrare il legame con la sua città. La Scala del Calcio ha ospitato una serata di grande festa per un artista che ha costruito tutta la sua carriera su talento e duro lavoro. Questa la scaletta completa con tutti i quarantatré brani del concerto allo stadio San Siro di Milano:

1. OUVERTURE 3

2. ABITUDINE

3. MOLOTOV

4. ZONDA

5. RE MIDA

6. CASANOVA FEAT ARTIE5

7. CERTE COSE

8. MOB FEAT SALMO & NITRO

9. MEZZE VERITÀ FEAT KID YUGI

10. PORTOCERVO

11. PANICO

12. VERDI NEI VIOLA

13. OUVERFOUR

14. SENZA RUMORE

15. BUIO DAVANTI

16. CATRAME FEAT TEDUA

17. J

18. 24H

19. BBE FEAT ANNA

20. NO INSTA

21. GIGOLÒ

22. HONEY FEAT TONY EFFE & CAPO PLAZA

23. SUPERMAN

24. LARIO FEAT FABRI FIBRA

25. PIOVE FEAT SFERA EBBASTA

26. G63 FEAT SFERA EBBASTA E SHIVA

27. DDA

28. ZERI IN PIÙ FEAT LAURA PAUSINI

29. HOT

30. GHETTO SUPERSTAR FEAT GHALI

31. ALIBI

32. FENTANYL

33. GUCCI SKIMASK

34. NESSUNO FEAT GEOLIER

35. CHIAGNE FEAT GEOLIER

36. CENERE

37. CANZONE D’ODIO

28. USCITO DI GALERA

39. -3 FEAT MARRACASH

40. MORTO MAI

41. 100 MESSAGGI

42. DOLCEVITA

43. FERRARI