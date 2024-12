Emis Killa al No Phone Party: “Questo momento sarà nostro per sempre”

Nell’era delle condivisioni social per ottenere follower, dei tag per essere ripostati e delle geolocalizzazioni per far sapere dove si è al maggior numero possibile di persone, un No Phone Party non è un’iniziativa originale, ma un piccolo atto rivoluzionario. Emis Killa ha conquistato il pubblico di Milano, ospiti sul palco Jake la Furia, Neima Ezza e Massimo Pericolo

Nell’era delle condivisioni social per ottenere follower, dei tag per essere ripostati e delle geolocalizzazioni per far sapere dove si è al maggior numero possibile di persone, un No Phone Party non è un’iniziativa originale, ma un piccolo atto rivoluzionario nel mondo musicale e non solo. In un momento in cui i like, i commenti e la reach di un profilo rappresentano valori importanti per il mercato, Emis Killa ha organizzato uno show assolutamente straordinario nella doppia accezione del termine: ‘che esce dal solito’ ed ‘eccezionale’.