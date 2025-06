Addio al regista Mirko Locatelli, aveva 50 anni

È morto a 50 anni, dopo una breve malattia, il regista Mirko Locatelli, autore indipendente noto per opere intense e personali come I corpi estranei (2013), con Filippo Timi, Isabelle e La memoria del mondo. Nato a Milano il 22 ottobre 1974, Locatelli viveva da tempo a Casorzo Monferrato, in provincia di Asti, dove ieri è deceduto. In quel borgo del Piemonte aveva creato una factory creativa con attori e registi, e proprio lì si stava preparando a girare il suo nuovo film.