Can Yaman, chi è l’attore turco che è diventato Sandokan

Turkish actor Can Yaman arrives for the premiere of 'Il signore delle formiche' during the 79th Venice Film Festival in Venice, Italy, 06 September 2022. The movie is presented in official competition 'Venezia 79' at the festival running from 31 August to 10 September 2022. ANSA/ETTORE FERRARI

Can Yaman, carriera e vita privata: chi è l’attore turco che è diventato Sandokan

15 foto
Nato l’8 novembre 1989 a Istanbul, ha raggiunto il successo con serie tv come “Bitter Sweet - Ingredienti d'amore”, “DayDreamer - Le ali del sogno”, “Mr. Wrong - Lezioni d'amore” e “Viola come il mare”. Nel 2021 ha fondato l'associazione “Can Yaman for Children ETS” a supporto di attività e ricerca scientifica per bambini e adolescenti malati. Fra le sue relazioni più note ci sono quelle con Diletta Leotta e la dj Sara Bluma

Gomorra - Le Origini, le tentazioni di Pietro Savastano. FOTO

Il prequel di Gomorra - La serie ha preso il via venerdì 9 gennaio in esclusiva su Sky e in...

27 foto

Gomorra - Le Origini, il cast e i personaggi della serie originaria

La serie Sky Original è un prequel che racconta la crescita e di Pietro Savastano (interpretato...

14 foto

Imelda Staunton compie 70 anni, i suoi ruoli più famosi. FOTO

L'attrice ha una lunga carriera al cinema, in tv e anche a teatro. Ha ottenuto una candidatura...

15 foto

MasterChef 2026, tra salsicce e tacos, due eliminati. FOTO

Nella Mystery Box a tema "crosta", Teo ha vinto la Golden Pin. Nel successivo Invention Test con...

25 foto

    The White Lotus 4 sarà girata al Château de La Messardière

    Il palazzo ottocentesco, trasformato in hotel di lusso, ospiterà la prossima stagione della serie...

    Can Yaman arrestato in Turchia in un'indagine anti droga

    L'attore interprete della nuova serie di Sandokan, particolarmente popolare in Italia, è stato...

    Donald Trump: "P. Diddy mi ha chiesto la grazia ma non gliela darò"

    Il presidente americano ha rivelato il retroscena in un'intervista al New York Times. Il rapper e...