Can Yaman, chi è l’attore turco che è diventato Sandokan

Can Yaman, carriera e vita privata: chi è l’attore turco che è diventato Sandokan
Nato l’8 novembre 1989 a Istanbul, ha raggiunto il successo con serie tv come “Bitter Sweet - Ingredienti d'amore”, “DayDreamer - Le ali del sogno”, “Mr. Wrong - Lezioni d'amore” e “Viola come il mare”. Nel 2021 ha fondato l'associazione “Can Yaman for Children ETS” a supporto di attività e ricerca scientifica per bambini e adolescenti malati. Fra le sue relazioni più note ci sono quelle con Diletta Leotta e la dj Sara Bluma