Can Yaman debutta come attore nel 2014 in Turchia, ma solamente nel 2017 - grazie al ruolo del ricco uomo d'affari Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore - raggiunge il successo internazionale. Nella popolare fiction recita al fianco di Ozge Gurel, sua partner anche in Mr. Wrong - Lezioni d'amore