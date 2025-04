7/15 ©Webphoto

L’anno successivo recita con Nicole Kidman e Rooney Mara in Lion - La strada verso casa, tratto dal libro autobiografico di Saroo Brierley A Long Way Home. La pellicola narra la storia di un bambino che, smarritosi per le strade di Calcutta, viene adottato da una coppia australiana. Molti anni dopo il ragazzo decide di ritrovare la sua famiglia utilizzando Google Earth. Per questo ruolo, Patel riceve la sua prima candidatura come miglior attore non protagonista agli Oscar 2018 e si aggiudica il Premio Bafta come miglior attore non protagonista

