David di Donatello, il discorso di Elio Germano miglior protagonista

Premiato per la sua interpretazione in Berlinguer - La grande ambizione di Andrea Segre, l'attore dedica il David come miglior protagonista a tutte le persone che lottano per una società più giusta ed equa e sottolinea il valore universale della dignità umana in ogni campo

Un momento di profonda emozione e riflessione ha attraversato la cerimonia dei David di Donatello 2025 quando Elio Germano è salito sul palco per ricevere il premio come miglior attore protagonista per Berlinguer - La grande ambizione, film diretto da Andrea Segre. Per l’attore romano si tratta del sesto David su undici candidature: un riconoscimento che ha voluto dedicare non a sé stesso, ma a chi ogni giorno continua a lottare per la giustizia e l’uguaglianza.