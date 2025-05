David di Donatello 2025, Pupi Avati: "Il cinema italiano fa fatica"

Nella suggestiva cornice del Teatro 5 di Cinecittà, durante la cerimonia dei David di Donatello 2025, il regista Pupi Avati ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera. Un riconoscimento importante per una figura storica del cinema italiano, che ha però scelto di non limitarsi ai ringraziamenti di rito, ma di lanciare un accorato appello alla politica italiana.

“Cinema Revolution è carino, ma serve qualcosa di più, cara Lucia Borgonzoni,” ha detto Avati, rivolgendosi direttamente alla sottosegretaria alla Cultura presente in sala. Le sue parole, pur pacate nei toni, hanno messo in luce una profonda insoddisfazione per lo stato attuale del settore cinematografico italiano, che, secondo il regista, soffre per la mancanza di un sostegno concreto e sistemico.

L'auspicio di Pupi Avati

Non è la prima volta che Pupi Avati critica l’attuale gestione della cultura e in particolare la legge sul cinema. Già in passato aveva chiesto la creazione di un’istituzione autonoma, guidata da esperti del settore e non da politici, capace di affrontare le reali esigenze dell’industria audiovisiva italiana. “La cosa più bella che si potrebbe fare,” ha aggiunto in un momento di slancio, “è che la Schlein telefona alla Meloni e le dice: ‘Ciao Giorgia, sono Elly, possiamo vederci una mezz’ora con Giorgetti e parliamo del cinema italiano?’ Sarebbe una cosa auspicabile.”