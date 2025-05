David di Donatello 2025, il discorso di Timothée Chalamet

Roma ha accolto con entusiasmo Timothée Chalamet, uno degli attori più amati e talentuosi della sua generazione, in occasione della cerimonia dei David di Donatello. A lui è stato assegnato il David Speciale , un riconoscimento che celebra non solo la sua brillante carriera internazionale, ma anche il forte legame che lo unisce all’Italia e alla sua tradizione cinematografica. L’attore, noto per ruoli indimenticabili come quello in Chiamami col tuo nome, è giunto a Roma accompagnato dalla fidanzata Kylie Jenner e dal padre. Durante il suo discorso di ringraziamento, ha espresso emozione e gratitudine

Il discorso di Timothée Chalamet

“Sono felice perché sto capendo perfettamente senza traduzione. Grazie per questo onore, mi sento umile di fronte al premio in un paese come l'Italia ricca di storia cinematografica”.Un’affermazione che sottolinea non solo il suo impegno nel comprendere e abbracciare la cultura italiana, ma anche il profondo rispetto che nutre per il patrimonio cinematografico del nostro Paese. Chalamet ha citato registi leggendari come Vittorio De Sica e Federico Fellini, e film come Ladri di biciclette, da cui ha tratto ispirazione per il suo percorso artistico.

Ha poi ricordato i suoi inizi in Italia:

“Ho frequentato l'Italia per la mia esperienza giovanile a Bergamo e Crema”,

in riferimento al set di Chiamami col tuo nome, il film di Luca Guadagnino che lo ha lanciato a livello globale. Non ha esitato a riconoscere il regista come una figura centrale nella sua carriera:

“Ho lavorato con Luca Guadagnino che è la persona più importante della mia carriera”.

Pur non avendo origini italiane, Chalamet ha confessato di sentirsi profondamente connesso all’Italia, descrivendola come una seconda casa, un luogo in cui può tornare per ritrovare sé stesso e i propri sogni. Ha chiuso il suo intervento con una battuta affettuosa:

Il tributo a Francesco Totti

«Se non avessi continuato il mio sogno attoriale, probabilmente avrei infranto qualsiasi record di Francesco Totti», ha detto sorridendo, mostrando di conoscere bene anche l’immaginario sportivo italiano. «In questo soggiorno romano andremo a passeggio, faremo foto», ha aggiunto infine, parlando in inglese ma comprendendo perfettamente l’italiano, segno di un legame autentico con il nostro Paese