David di Donatello 2025, il discorso di Valeria Bruni Tedeschi

È Valeria Bruni Tedeschi la Miglior attrice non protagonista ai David di Donatello 2025, grazie alla sua interpretazione nella serie tv Sky Original L’arte della gioia, diretta da Valeria Golino., uscita al cinema in due parti grazie a Vision Distribution. Nella fiction, disponile su Sky e su NOW e tratta da tratta dall'omonimo romanzo di Goliarda Sapienza, Bruni Tedeschi veste i panni della Principessa Gaia Brandiforti Matriarca e vedova della famiglia nobiliare dei Brandiforti che accoglie la giovane Modesta nella sua villa dopo l'allontanamento dal convento. A consegnarle il prestigioso riconoscimento è stato Peppe Fiorello, in una cerimonia ricca di emozioni e momenti di leggerezza.