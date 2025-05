David di Donatello 2025, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO

9/9 ©Getty

Un'altra coppia speciale posa in nero per i flash dei David di Donatello: Beppe Fiorello con sua figlia Anita, classe 2003. La ventiduenne moderna e chic in total look Dior, con le slingback col logo e i guanti lunghi. L'attore in total black, con la camicia e la cravatta in tono col resto. Wow. Voto: 8 (per entrambi)