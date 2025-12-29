George Clooney e la famiglia ottengono la cittadinanza francese

George Clooney, la moglie Amal Alamuddin e i loro due gemelli hanno ottenuto la cittadinanza francese. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La famiglia trascorre parte dell’anno in Francia, dove dal 2021 possiede una villa e un vigneto in Provenza. L’attore ha più volte sottolineato il valore della privacy garantita nel Paese, soprattutto per la crescita dei figli

La cittadinanza e il legame con la Francia

George Clooney, sua moglie Amal Alamuddin e i loro due gemelli di otto anni hanno ottenuto la cittadinanza francese. Il decreto è stato pubblicato sabato sulla Gazzetta Ufficiale, come riportato da Paris Match. L’attore statunitense, 64 anni, e l’avvocata specializzata in diritto internazionale, con doppia cittadinanza libanese e britannica, trascorrono da tempo parte dell’anno in Francia, Paese con cui hanno consolidato negli anni un rapporto sempre più stretto.

All’inizio di dicembre Clooney aveva parlato pubblicamente del proprio legame con la cultura francese, sottolineando l’impegno nello studio della lingua. Intervistato dall’emittente Rtl, aveva scherzato sulle difficoltà incontrate durante l’apprendimento, definendosi “ancora parecchio scarso” nonostante oltre un anno di lezioni, ma ribadendo al tempo stesso l’interesse e l’affetto per il Paese.