George Clooney e la famiglia ottengono la cittadinanza francese

George Clooney, la moglie Amal Alamuddin e i loro due gemelli hanno ottenuto la cittadinanza francese. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La famiglia trascorre parte dell’anno in Francia, dove dal 2021 possiede una villa e un vigneto in Provenza. L’attore ha più volte sottolineato il valore della privacy garantita nel Paese, soprattutto per la crescita dei figli
La cittadinanza e il legame con la Francia
George Clooney, sua moglie Amal Alamuddin e i loro due gemelli di otto anni hanno ottenuto la cittadinanza francese. Il decreto è stato pubblicato sabato sulla Gazzetta Ufficiale, come riportato da Paris Match. L’attore statunitense, 64 anni, e l’avvocata specializzata in diritto internazionale, con doppia cittadinanza libanese e britannica, trascorrono da tempo parte dell’anno in Francia, Paese con cui hanno consolidato negli anni un rapporto sempre più stretto.
All’inizio di dicembre Clooney aveva parlato pubblicamente del proprio legame con la cultura francese, sottolineando l’impegno nello studio della lingua. Intervistato dall’emittente Rtl, aveva scherzato sulle difficoltà incontrate durante l’apprendimento, definendosi “ancora parecchio scarso” nonostante oltre un anno di lezioni, ma ribadendo al tempo stesso l’interesse e l’affetto per il Paese.
La vita in Provenza e il tema della privacy
Nel 2021 la coppia ha acquistato una villa provenzale con vigneto a Brignoles, nel dipartimento del Var. Pur non risiedendo stabilmente nel sud della Francia, la famiglia considera la proprietà un punto di riferimento importante. Clooney ha più volte spiegato come uno degli aspetti decisivi della scelta francese sia la tutela della vita privata, in particolare quella dei figli. «Qui non si fanno foto ai bambini e non ci sono paparazzi nascosti all’uscita da scuola», aveva dichiarato, definendo questo contesto “essenziale” per una crescita serena.
Secondo l’attore, la tenuta provenzale rappresenta «il posto più felice» per la famiglia, un luogo lontano dalla pressione mediatica che spesso accompagna le celebrità negli Stati Uniti. La decisione dei Clooney si inserisce inoltre in una tendenza che coinvolge altre figure del cinema americano: nei giorni scorsi anche il regista Jim Jarmusch ha annunciato su France Inter l’intenzione di richiedere la cittadinanza francese, parlando del desiderio di avere un’alternativa di vita fuori dagli Stati Uniti.