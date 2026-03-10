La ratifica della scelta

La nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale della Fenice è "una scelta che assume consapevolmente anche il valore di un investimento sul futuro, non ultimo in ragione della sua giovane età". Lo osserva il sovrintendente Nicola Colabianchi, nella relazione rivolta al Consiglio di indirizzo, che oggi ha ratificato la scelta. La decisione di affidare un incarico "di tale rilievo a un'esponente di una nuova generazione - si legge nella relazione - rappresenta un atto di fiducia nella capacità di costruire continuità e percorsi nel medio e lungo periodo, assicurando al Teatro una prospettiva di sviluppo e di rinnovamento". Tra gli elementi che hanno poi portato a questa decisione, vi è anche "una coerenza artistica e progettuale di natura strettamente musicale. Beatrice Venezi - scrive Colabianchi - possiede una formazione direttoriale solida, fondata su una conoscenza approfondita della partitura e su un metodo di lavoro orientato all'analisi strutturale del testo musicale, alla chiarezza dell'articolazione formale e al controllo dell'equilibrio timbrico orchestrale". Un profilo che "si colloca pienamente nella tradizione direttoriale italiana ed europea". Rivolgendosi ai consiglieri, Colabianchi spiega infatti di volerli mettere a conoscenza "in modo ufficiale e minuzioso delle ragioni, del contesto e degli obiettivi" che hanno portato alla scelta di Beatrice Venezi, "affinché sulla stessa - scrive - possiate esprimere un parere di approvazione o di dissenso, di cui sarà mia cura tenere conto".

Il caso Fenice: cosa è successo

La nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia, annunciata a fine 2024, ha causato un acceso dibattito. La decisione del consiglio di amministrazione è stata accolta con entusiasmo da parte delle istituzioni ma ha incontrato resistenze tra gli orchestrali del teatro veneziano, che hanno chiesto un passo indietro e maggiore trasparenza sulle modalità di selezione. Il malcontento è emerso con una lettera firmata da diversi musicisti, che hanno espresso dubbi sulla scelta, sottolineando la necessità di valorizzare figure interne e di garantire un processo condiviso. La polemica si è rapidamente spostata sui social, dove il dibattito si è polarizzato tra chi difende la carriera internazionale di Venezi e chi critica la gestione della Fenice.