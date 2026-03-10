Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Tra adrenalina, fatica, emozioni, scoperte e sorprese, le coppie voleranno verso una rotta dura e tra le più sorprendenti di sempre, prima alla scoperta del fascino mistico della natura selvaggia e delle antiche civiltà di Bali e Java, poi tra i misteri di passato, presente e futuro tra Shangai e Nanchino, e infine di corsa verso il Sol Levante, fantasia di racconti mitici e fiabeschi tra tradizione e modernità, dall’immensa metropoli di Tokyo alla destinazione finale Kyoto. Il viaggio di “Pechino Express” si snoderà su 5.450 chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 1600 ore di registrazioni da portare al montaggio. In loco. un medico e una troupe di 120 persone che, dal punto di vista tecnico, hanno usato 31 telecamere di diverse tipologie (10 hitch hike, 4 host, 4 multi cam, 2 SS, 1 spare, 10 handycam) e 3 droni, producendo un totale di circa 42 terabyte di girato. Alla fine dell’avventura, il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati durante il tragitto. Le dieci coppie sono gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni), le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), i Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino) e i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli).