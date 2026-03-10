Chi sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, la coppia Gli Spassusi a Pechino Express 2026
Da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, Costantino Della Gherardesca, accompagnato dai tre inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, guiderà lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia nel viaggio delle 10 coppie alla volta dell'Estremo Oriente tra Indonesia, Cina e Giappone. Gli #Spassusi sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, grandi amici e tra i volti più amati della comicità napoletana
Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Tra adrenalina, fatica, emozioni, scoperte e sorprese, le coppie voleranno verso una rotta dura e tra le più sorprendenti di sempre, prima alla scoperta del fascino mistico della natura selvaggia e delle antiche civiltà di Bali e Java, poi tra i misteri di passato, presente e futuro tra Shangai e Nanchino, e infine di corsa verso il Sol Levante, fantasia di racconti mitici e fiabeschi tra tradizione e modernità, dall’immensa metropoli di Tokyo alla destinazione finale Kyoto. Il viaggio di “Pechino Express” si snoderà su 5.450 chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 1600 ore di registrazioni da portare al montaggio. In loco. un medico e una troupe di 120 persone che, dal punto di vista tecnico, hanno usato 31 telecamere di diverse tipologie (10 hitch hike, 4 host, 4 multi cam, 2 SS, 1 spare, 10 handycam) e 3 droni, producendo un totale di circa 42 terabyte di girato. Alla fine dell’avventura, il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati durante il tragitto. Le dieci coppie sono gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni), le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), i Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino) e i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli).
CHI SONO BIAGIO IZZO E FRANCESCO PAOLANTONI, LA COPPIA DEGLI #SPASSUSI
Ecco tutte le curiosità sulla coppia degli Spassusi, formata da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che sono grandi amici nonché tra i volti più amati della comicità napoletana.
Biagio Izzo è simbolo di una risata verace, spontanea e capace di conquistare tutto il pubblico italiano: da cabarettista locale, è diventato attore di successo in tv e al cinema (in particolare nei cinepanettoni) e protagonista della scena teatrale. Sposato con Federica Apicella, ha quattro figli.
Francesco Paolantoni è una figura storica dello spettacolo italiano, noto per la sua versatilità e il suo umorismo surreale. La sua carriera si sviluppa tra teatro, cinema e TV, sempre all’insegna della sperimentazione e della comicità intelligente.
10 le coppie attese per la nuova avventura di Pechino Express: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli, Fiona May e Patrick Stevens, Steven Basalari e Viviana Vizzini, Tay Vines e Assane Diop, Elisa Maino e Mattia Stanga, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. Al timone, Costantino della Gherardesca e tre nuovi inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda