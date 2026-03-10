Blanco annuncia il nuovo album dal titolo Ma'

Il cantautore di Brescia, al secolo Riccardo Fabbriconi, ha reso noti i dettagli principali del suo nuovo progetto discografico. "MA’ il mio nuovo album fuori il 3 aprile. Pre-order disponibile ora", ha scritto su IG. Il ritorno sulle scene (e soprattutto alla musica dal vivo, con l'annuncio del suo primo tour nei palazzetti) assume un significato particolare anche alla luce della pausa che ha caratterizzato gli ultimi tre anni
Dopo un periodo di silenzio e trasformazioni personali e professionali, Blanco torna a far parlare di sé annunciando l’arrivo di un nuovo progetto discografico, che si intitola Ma'. Il cantante 23enne, al secolo Riccardo Fabbriconi, ha scelto una strategia comunicativa ormai familiare al mondo della musica contemporanea: anticipare l’annuncio ufficiale con un breve assaggio creativo, lasciando che curiosità e aspettative crescano tra il pubblico. Ed è così che prepara il ritorno, con un nuovo album all’orizzonte dopo anni di pausa e un teaser per anticiparne l'arrivo.
Il video condiviso ieri su Instagram conteneva un frammento di un brano inedito. Nel filmato risuonano alcuni versi che fungono da introduzione simbolica al nuovo capitolo artistico del cantante: “ho bisogno di rumore/Dio ascoltami un minuto/oppure sparerò al sole/va bene così/se domani non mi sveglio/ci faranno un bel film”. Proprio queste parole accompagnano l’anticipazione del prossimo disco.
L’operazione comunicativa segue una logica ormai consolidata nell’industria musicale: prima il teaser, poi l’annuncio vero e proprio, arrivato poche ore fa.
Blanco ha reso noti i dettagli principali del progetto, a partire dal titolo dell’album e dalla data di pubblicazione. "MA’ il mio nuovo album fuori il 3 aprile. Pre-order disponibile ora", ha scritto su IG. "Mi ricordo che ogni tanto andavamo al cinema a vedere dei cartoni. Tornando a casa mentre facevamo la rotonda guardavo il mc donald’s. Faceva un freddo della madonna fuori. Ero piccolo ma mi ricordo che continuavo a pensare la vita è bella perchè facevano tutto per farmela arrivare così.
Crescendo ci si allontana dalle cose semplici ovviamente anche per curiosità
E poi crescendo ancora si torna al punto d’inizio dove si è stati bene. E che le cose migliori non hanno un prezzo. Ci vengono regalate. E un po’ con l’istinto da animali presuntosi che siamo e con un po’ di incoscienza. Ce le perdiamo. Quando è tutto qui", queste le parole della didascalia a corredo del post pubblicato nelle scorse ore sul suo account di Instagram.
Il terzo capitolo discografico
Il nuovo lavoro, dal titolo Ma', rappresenterà il terzo album in studio della carriera del cantautore bresciano. Arriverà dopo Innamorato, pubblicato nel 2023, e dopo Blu celeste, uscito nel 2021, due dischi che hanno segnato le prime tappe della sua affermazione nella scena musicale italiana.
L’attesa per il nuovo progetto è stata preceduta dalla pubblicazione di tre singoli che hanno progressivamente riacceso l’attenzione sul cantante. Nel 2025 sono usciti Piangere a 90 e Maledetta rabbia, mentre all’inizio del 2026 è arrivato Anche a vent’anni si muore. Queste tracce hanno preparato il terreno per il ritorno discografico, suggerendo la direzione emotiva e narrativa del nuovo materiale.
Il ritorno sui palchi italiani
Parallelamente all’annuncio del nuovo album, Blanco ha già reso noto anche il suo ritorno alle esibizioni dal vivo. Il cantante ha condiviso con il pubblico le date del suo primo tour nei palazzetti, segnando così un passaggio importante nella sua carriera.
Il tour attraverserà diversi palasport italiani tra aprile e maggio del 2026. La partenza è fissata per il 17 aprile 2026 al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE), mentre la conclusione è prevista il 16 maggio al Palavitrifrigo di Pesaro.
Tre anni lontano dal palco
Il ritorno alla musica dal vivo assume un significato particolare anche alla luce della pausa che ha caratterizzato gli ultimi anni. Lo stesso Blanco aveva raccontato apertamente il periodo di distanza dai concerti attraverso un messaggio pubblicato sui social.
“Sono 3 anni di stop, sono 3 anni che non salgo su un palco, e nonostante gli errori ho ancora voglia di spaccare tutto”.
Con queste parole il cantante aveva fatto riferimento alla crisi attraversata recentemente e allo stop che ne è seguito. Un momento difficile che ha comportato anche una riorganizzazione dello staff che lo affianca nel suo percorso artistico.
Ora, tra nuovi brani, un album in arrivo e un tour già programmato, Blanco sembra pronto a inaugurare una nuova fase della propria carriera musicale.
Di seguito trovate il post con cui Blanco ha annunciato il suo imminente ritorno.
