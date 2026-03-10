Blanco annuncia il nuovo album dal titolo Ma'

Il cantautore di Brescia, al secolo Riccardo Fabbriconi, ha reso noti i dettagli principali del suo nuovo progetto discografico. "MA’ il mio nuovo album fuori il 3 aprile. Pre-order disponibile ora", ha scritto su IG. Il ritorno sulle scene (e soprattutto alla musica dal vivo, con l'annuncio del suo primo tour nei palazzetti) assume un significato particolare anche alla luce della pausa che ha caratterizzato gli ultimi tre anni

Dopo un periodo di silenzio e trasformazioni personali e professionali, Blanco torna a far parlare di sé annunciando l’arrivo di un nuovo progetto discografico, che si intitola Ma'. Il cantante 23enne, al secolo Riccardo Fabbriconi, ha scelto una strategia comunicativa ormai familiare al mondo della musica contemporanea: anticipare l’annuncio ufficiale con un breve assaggio creativo, lasciando che curiosità e aspettative crescano tra il pubblico. Ed è così che prepara il ritorno, con un nuovo album all’orizzonte dopo anni di pausa e un teaser per anticiparne l'arrivo.

Il video condiviso ieri su Instagram conteneva un frammento di un brano inedito. Nel filmato risuonano alcuni versi che fungono da introduzione simbolica al nuovo capitolo artistico del cantante: “ho bisogno di rumore/Dio ascoltami un minuto/oppure sparerò al sole/va bene così/se domani non mi sveglio/ci faranno un bel film”. Proprio queste parole accompagnano l’anticipazione del prossimo disco.

L’operazione comunicativa segue una logica ormai consolidata nell’industria musicale: prima il teaser, poi l’annuncio vero e proprio, arrivato poche ore fa.

Blanco ha reso noti i dettagli principali del progetto, a partire dal titolo dell’album e dalla data di pubblicazione. "MA’ il mio nuovo album fuori il 3 aprile. Pre-order disponibile ora", ha scritto su IG. "Mi ricordo che ogni tanto andavamo al cinema a vedere dei cartoni. Tornando a casa mentre facevamo la rotonda guardavo il mc donald’s. Faceva un freddo della madonna fuori. Ero piccolo ma mi ricordo che continuavo a pensare la vita è bella perchè facevano tutto per farmela arrivare così.

Crescendo ci si allontana dalle cose semplici ovviamente anche per curiosità

E poi crescendo ancora si torna al punto d’inizio dove si è stati bene. E che le cose migliori non hanno un prezzo. Ci vengono regalate. E un po’ con l’istinto da animali presuntosi che siamo e con un po’ di incoscienza. Ce le perdiamo. Quando è tutto qui", queste le parole della didascalia a corredo del post pubblicato nelle scorse ore sul suo account di Instagram.