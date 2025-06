Blanco, è uscito il nuovo singolo Maledetta rabbia

A maggio Blanco è tornato con Piangere a 90, scritto insieme a Tananai e prodotto da Michelangelo. La canzone ha subito conquistato il pubblico raggiungendo il primo posto della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia. Ora, l’artista ha pubblicato Maledetta rabbia raccontando un’altra parte di sé nel brano. Il videoclip, realizzato dal collettivo Broga’s, ha superato 50.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.

Nel 2022 Blanco ha trionfato con Brividi in collaborazione con Mahmood alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Successivamente, i due artisti hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 conquistando la sesta posizione nella classifica finale. Nel 2023 l’artista ha distribuito l’album Innamorato arrivando ai vetrifici della classifica settimanale FIMI dei lavori più venduti in Italia. All’interno la collaborazione Un briciolo di allegria con Mina.

Blanco è tra gli artisti di maggior successo della scena discografica italiana degli ultimi anni. In poco tempo il cantante è divenuto una stella della musica vendendo centinaia di migliaia di copie. Dopo l’affermazione con il singolo Notti in bianco, nel 2021 il cantante ha lanciato l’album Blu celeste, acclamato dalla critica e certificato con sette dischi di platino. All’interno anche i singoli Ladro di fiori e Paraocchi. Inoltre, nello stesso anno Blanco ha lanciato Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta ( FOTO ) ottenendo ben nove dischi di platino.

Dopo un periodo di pausa, nel 2024 Blanco è tornato a esibirsi live raccontando l'emozione al suo pubblico: "Tornare sul palco è stato come rivedere il sole dopo un lungo inverno e i raggi di calore che mi avvolgevano erano il vostro affetto, che mi è mancato profondamente".

Nel febbraio del 2025 il cantante ha preso parte come autore alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Infatti, l’artista ha firmato tre canzoni in gara sul palco del Teatro Ariston: La cura per me di Giorgia, Se t’innamori muori di Noemi (FOTO) e Lentamente di Irama. Il cantante ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta quasi due milioni di follower: “Questa volta non sarò davanti ai riflettori, ma dietro le quinte nascosto tra le righe che ho avuto la fortuna di scrivere. È un ritorno diverso, forse più silenzioso, ma non meno profondo”. Il 9 maggio l’artista è tornato con il singolo Piangere a 90 riconquistando immediatamente i vertici delle classifiche di vendita e di streaming.