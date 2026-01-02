Natasha Stefanenko ha detto di nuovo “sì” a Luca Sabbioni . A distanza di 30 anni dal primo matrimonio civile, celebrato nel 1995 a Sant’Elpidio, nelle Marche, la conduttrice e showgirl ha infatti risposato il marito, ma stavolta con nozze religiose celebrate a Pitinga, nella regione del Rio Grande, in Brasile . “Un assaggio di felicità, tratto dalla giornata più bella della nostra vita”, ha scritto Stefanenko nella didascalia del post Instagram dove ha pubblicato il video dell’emozionante e speciale giornata. Nel filmato, gli sposi si rincorrono felici sulla spiaggia bianca di un resort immerso nella natura tropicale, circondati dagli amici e dai parenti. Infine, la coppia si scambia anche un bacio sul sagrato della cappella a picco sull’oceano. Inoltre la figlia Sasha, 25 anni, che nel 2022 aveva partecipato a Pechino Express insieme alla mamma, le ha fatto da damigella. “A 30 anni dal “sì” in Comune, ci risposiamo in una chiesetta brasiliana perché vogliamo ribadire il nostro “sì” per sempre”, aveva raccontato pochi giorni fa Natasha Stefanenko in un’intervista rilasciata a Monica Setta nel programma Storie al bivio. “Quando ci sposammo per la prima volta, io non ero battezzata. Ho scelto di avere il sacramento del Battesimo a 40 anni e da 16 io e Luca discutiamo delle nozze religiose. Lo scorso anno lui mi ha proposto di risposarci il 29 dicembre per i 30 anni di anniversario con nostra figlia Sasha testimone. Così partiremo dopo Natale insieme a 20 amici per il Brasile dove diremo “sì” in modo romantico e dolcissimo. Speriamo soprattutto sia una festa fra amici che vengono con noi a brindare al nostro amore”.

DALLA SCOMMESSA ALL'AMORE

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si erano conosciuti nel 1993 a una sfilata di Marta Marzotto, dove entrambi lavoravano come modelli. Sabbioni “fece una scommessa. Mi avrebbe portata a letto nel giro di 48 ore. Anche lui aveva il pregiudizio: russa ma seria non era possibile”, aveva rivelato Stefanenko in un’intervista al Corriere della Sera. “Perse la scommessa, ma fu bravo a confessarmelo prima che poi tra noi succedesse davvero qualcosa. Mi rivelò che aveva scommesso una pizza, ma poi quando mi aveva vista in costume aveva aggiunto lo spumante. Orgogliosa come sono, se avesse vinto la scommessa e l’avessi scoperto, l’avrei salutato”. Piano piano, i due si erano avvicinati: “Luca mi ha colpito perché nelle pause delle sfilate lo vedevo con il Codice Civile in mano. In fondo anche io avevo il pregiudizio sui modelli”. Due anni dopo, la coppia si era sposata nel comune marchigiano dove oggi risiede, e dopo 30 anni si conferma ancora uno dei sodalizi più duraturi del mondo dello spettacolo. “L’unica vera crisi matrimoniale c’è stata nel 2000, quando è nata nostra figlia Sasha. Io ero fuori di testa, non ne volevo sapere del sesso, mi importava soltanto della mia bambina”, aveva raccontato qualche anno fa la conduttrice e showgirl in un’intervista. In seguito, però, aveva “capito come far durare l’amore” e aveva imparato che, “se si rompe, va riparato, non buttato via. Purtroppo non è facile avere la pazienza di aggiustare un rapporto”.