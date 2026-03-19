Canzonissima 2026, il cast dello show con Milly Carlucci

La tredicesima edizione di Canzonissima, lo storico varietà del servizio pubblico con la conduzione di Milly Carlucci, ha ufficializzato il proprio cast. Tra i protagonisti che si sfideranno nelle sette puntate previste, spicca la presenza di ben cinque artisti reduci dall'ultimo Festival di Sanremo
Sabato 21 marzo segna il debutto della tredicesima edizione di Canzonissima, che rientra nel palinsesto della Rai dopo un'assenza iniziata nel 1975, quando fu condotta da Raffaella Carrà con Cochi e Renato, Mike Bongiorno e Topo Gigio. A distanza di mezzo secolo, la direzione del programma è stata affidata a Milly Carlucci, che riporterà in prima serata il format storico a poche settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, da cui la trasmissione erediterà parte dei protagonisti in gara.
Gli artisti in gara
L'elenco ufficiale dei partecipanti è stato reso noto tramite un promo televisivo, confermando la presenza di undici cantanti. Di questi, cinque arrivano direttamente dalla competizione dell'Ariston di quest'anno: Arisa, Elettra Lamborghini, Leo Gassmann, Malika Ayane e Michele Bravi. La lista completa dei concorrenti comprende:
Arisa
Elettra Lamborghini
Enrico Ruggeri
Fabrizio Moro
Fausto Leali
Irene Grandi
Leo Gassmann
Malika Ayane
Michele Bravi
Paolo Jannacci
Riccardo Cocciante
Vittorio Grigolo
Elio e le Storie Tese
I Jalisse
Come si svolge la gara
Sebbene la Rai non abbia ancora ufficializzato il numero esatto di settimane, la scaletta dei temi scelti per gli appuntamenti delinea un percorso di sette puntate totali, inclusa la serata finale. Ogni serata seguirà un filo conduttore:
La canzone del cuore
La dedica
Il primo successo (brano scelto dal repertorio dell'artista)
La rivincita di Sanremo (brano che non ha vinto il Festival)
La canzone che avrei voluto scrivere io
Il tuo più grande successo
La finalissima (gara tra i brani vincitori dei precedenti appuntamenti)