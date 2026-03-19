Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Canzonissima 2026, il cast dello show con Milly Carlucci

Spettacolo
©Ansa

La tredicesima edizione di Canzonissima, lo storico varietà del servizio pubblico con la conduzione di Milly Carlucci, ha ufficializzato il proprio cast. Tra i protagonisti che si sfideranno nelle sette puntate previste, spicca la presenza di ben cinque artisti reduci dall'ultimo Festival di Sanremo

Sabato 21 marzo segna il debutto della tredicesima edizione di Canzonissima, che rientra nel palinsesto della Rai dopo un'assenza iniziata nel 1975, quando fu condotta da Raffaella Carrà con Cochi e Renato, Mike Bongiorno e Topo Gigio. A distanza di mezzo secolo, la direzione del programma è stata affidata a Milly Carlucci, che riporterà in prima serata il format storico a poche settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, da cui la trasmissione erediterà parte dei protagonisti in gara.

Gli artisti in gara

L'elenco ufficiale dei partecipanti è stato reso noto tramite un promo televisivo, confermando la presenza di undici cantanti. Di questi, cinque arrivano direttamente dalla competizione dell'Ariston di quest'anno: Arisa, Elettra Lamborghini, Leo Gassmann, Malika Ayane e Michele Bravi. La lista completa dei concorrenti comprende:

  • Arisa

  • Elettra Lamborghini

  • Enrico Ruggeri

  • Fabrizio Moro

  • Fausto Leali

  • Irene Grandi

  • Leo Gassmann

  • Malika Ayane

  • Michele Bravi

  • Paolo Jannacci

  • Riccardo Cocciante

  • Vittorio Grigolo

  • Elio e le Storie Tese

  • I Jalisse

Come si svolge la gara 

Sebbene la Rai non abbia ancora ufficializzato il numero esatto di settimane, la scaletta dei temi scelti per gli appuntamenti delinea un percorso di sette puntate totali, inclusa la serata finale. Ogni serata seguirà un filo conduttore:

  • La canzone del cuore

  • La dedica

  • Il primo successo (brano scelto dal repertorio dell'artista)

  • La rivincita di Sanremo (brano che non ha vinto il Festival)

  • La canzone che avrei voluto scrivere io

  • Il tuo più grande successo

  • La finalissima (gara tra i brani vincitori dei precedenti appuntamenti)

Spettacolo: Ultime notizie

Ricky Martin in concerto a San Benedetto del Tronto

Musica

L'artista torna in Italia con un evento destinato a lasciare il segno. Il 21 giugno 2026, San...

Canzonissima 2026, il cast dello show con Milly Carlucci

Spettacolo

La tredicesima edizione di Canzonissima, lo storico varietà del servizio pubblico con la...

Eurovision, Elettra Lamborghini co-conduttrice con Gabriele Corsi

Musica

La notizia è stata comunicata in diretta durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo...

Toy Story 5, la nuova clip del film d’animazione

Cinema sky cinema

La pellicola, in arrivo a giugno nelle sale cinematografiche italiane, ha visto il ritorno di...

Lilo e Stitch 2, il sequel del live action uscirà nel 2028

Cinema

Chris Sanders, co-creatore del film animato originale, tornerà a scrivere la sceneggiatura e a...

Spettacolo: Per te