Canzonissima 2026, il cast dello show con Milly Carlucci

Sabato 21 marzo segna il debutto della tredicesima edizione di Canzonissima, che rientra nel palinsesto della Rai dopo un'assenza iniziata nel 1975, quando fu condotta da Raffaella Carrà con Cochi e Renato, Mike Bongiorno e Topo Gigio. A distanza di mezzo secolo, la direzione del programma è stata affidata a Milly Carlucci, che riporterà in prima serata il format storico a poche settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, da cui la trasmissione erediterà parte dei protagonisti in gara.