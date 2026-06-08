Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a Torino

Il tour STADI26 di Tiziano Ferro arriva all'Allianz Stadium di Torino il 10 giugno 2026, dopo l'esordio a Lignano Sabbiadoro e le due date milanesi a San Siro. La scaletta è un viaggio in 32 canzoni che attraversa oltre vent'anni di carriera, dagli esordi fino alle produzioni più recenti. Un evento attesissimo per i fan torinesi, pronti a ritrovarsi sotto le stelle con uno degli artisti più amati della musica italiana
Tiziano Ferro torna a Torino a tre anni di distanza dall'ultima volta, quando si era esibito allo Stadio Olimpico Grande Torino nel giugno del 2023. Stavolta il palco è quello dell'Allianz Stadium, una delle arene più moderne e suggestive del Paese, cornice ideale per uno show di questa portata, in scena mercoledì 10 giugno.
Queste le prossime date:
● 14 giugno 2026, BOLOGNA – Stadio Dall’Ara
● 18 giugno 2026, PADOVA – Stadio Euganeo
● 23 giugno 2026, NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona
● 27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
● 28 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
● 3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero
● 8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola
● 12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo
Un ritorno atteso
Tiziano Ferro ha pubblicato lo scorso 2 aprile il nuovo album Sono un grande, che vede la partecipazione di Lazza e Giorgia nella versione standard, e di Shiva, Ditonellapiaga e Ariete nella versione deluxe. Un disco che segna una nuova fase, personale e artistica, dopo uno dei periodi più complessi della sua vita. E che ora trova la sua forma più compiuta dal vivo, davanti a decine di migliaia di persone.
Lo spettacolo vanta una scenografia imponente, dominata da tre maxi-schermi lunghi oltre 60 metri e da una passerella di 24 metri che permette all'artista di avvicinarsi fisicamente al pubblico. Ad accompagnarlo sul palco una band internazionale guidata dal direttore musicale Luca Scarpa e un corpo di ballo coordinato dal coreografo Carlos Kamizele.
La possibile scaletta del concerto di Torino
Sebbene la scaletta del concerto di Tiziano Ferro a Torino non sia stata confermata, è possibile che replichi la setlist del concerto milanese:
Sono un grande
Cuore rotto
Fingo e spingo
Accetto miracoli
La differenza tra me e te
L’olimpiade
Xxdono con Lazza
Il regalo più grande
Ti scatterò una foto
Hai delle isole negli occhi
Sere nere
Non me lo so spiegare
Indietro
L’ultime notte al mondo
L’amore è una cosa semplice
Il sole esiste per tutti
Destinazione mare
Balla per me
La vita splendida
Ed ero contentissimo
Potremmo ritornare
Il conforto
Stop! Dimentica
Incanto
Imbranato
La fine
E Raffaella è mia
Alla mia età
Per dirti ciao
Rosso relativo
Lo stadio
Xdono