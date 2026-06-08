Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a Torino

Tiziano Ferro torna a Torino a tre anni di distanza dall'ultima volta, quando si era esibito allo Stadio Olimpico Grande Torino nel giugno del 2023. Stavolta il palco è quello dell'Allianz Stadium, una delle arene più moderne e suggestive del Paese, cornice ideale per uno show di questa portata, in scena mercoledì 10 giugno.

Un ritorno atteso

Tiziano Ferro ha pubblicato lo scorso 2 aprile il nuovo album Sono un grande, che vede la partecipazione di Lazza e Giorgia nella versione standard, e di Shiva, Ditonellapiaga e Ariete nella versione deluxe. Un disco che segna una nuova fase, personale e artistica, dopo uno dei periodi più complessi della sua vita. E che ora trova la sua forma più compiuta dal vivo, davanti a decine di migliaia di persone.

Lo spettacolo vanta una scenografia imponente, dominata da tre maxi-schermi lunghi oltre 60 metri e da una passerella di 24 metri che permette all'artista di avvicinarsi fisicamente al pubblico. Ad accompagnarlo sul palco una band internazionale guidata dal direttore musicale Luca Scarpa e un corpo di ballo coordinato dal coreografo Carlos Kamizele.

La possibile scaletta del concerto di Torino

Sebbene la scaletta del concerto di Tiziano Ferro a Torino non sia stata confermata, è possibile che replichi la setlist del concerto milanese:

Sono un grande

Cuore rotto

Fingo e spingo

Accetto miracoli

La differenza tra me e te

L’olimpiade

Xxdono con Lazza

Il regalo più grande

Ti scatterò una foto

Hai delle isole negli occhi

Sere nere

Non me lo so spiegare

Indietro

L’ultime notte al mondo

L’amore è una cosa semplice

Il sole esiste per tutti

Destinazione mare

Balla per me

La vita splendida

Ed ero contentissimo

Potremmo ritornare

Il conforto

Stop! Dimentica

Incanto

Imbranato

La fine

E Raffaella è mia

Alla mia età

Per dirti ciao

Rosso relativo

Lo stadio

Xdono