Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a Torino

Musica
©Getty

Il tour STADI26 di Tiziano Ferro arriva all'Allianz Stadium di Torino il 10 giugno 2026, dopo l'esordio a Lignano Sabbiadoro e le due date milanesi a San Siro. La scaletta è un viaggio in 32 canzoni che attraversa oltre vent'anni di carriera, dagli esordi fino alle produzioni più recenti. Un evento attesissimo per i fan torinesi, pronti a ritrovarsi sotto le stelle con uno degli artisti più amati della musica italiana

Tiziano Ferro torna a Torino a tre anni di distanza dall'ultima volta, quando si era esibito allo Stadio Olimpico Grande Torino nel giugno del 2023. Stavolta il palco è quello dell'Allianz Stadium, una delle arene più moderne e suggestive del Paese, cornice ideale per uno show di questa portata, in scena mercoledì 10 giugno.

 

Queste le prossime date:

 

● 14 giugno 2026, BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

● 18 giugno 2026, PADOVA – Stadio Euganeo

● 23 giugno 2026, NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

● 27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico

● 28 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico

● 3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero

● 8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola

● 12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo

Un ritorno atteso

Tiziano Ferro ha pubblicato lo scorso 2 aprile il nuovo album Sono un grande, che vede la partecipazione di Lazza e Giorgia nella versione standard, e di Shiva, Ditonellapiaga e Ariete nella versione deluxe. Un disco che segna una nuova fase, personale e artistica, dopo uno dei periodi più complessi della sua vita. E che ora trova la sua forma più compiuta dal vivo, davanti a decine di migliaia di persone.

Lo spettacolo vanta una scenografia imponente, dominata da tre maxi-schermi lunghi oltre 60 metri e da una passerella di 24 metri che permette all'artista di avvicinarsi fisicamente al pubblico. Ad accompagnarlo sul palco una band internazionale guidata dal direttore musicale Luca Scarpa e un corpo di ballo coordinato dal coreografo Carlos Kamizele.

 

La possibile scaletta del concerto di Torino

Sebbene la scaletta del concerto di Tiziano Ferro a Torino non sia stata confermata, è possibile che replichi la setlist del concerto milanese:

 

Sono un grande

Cuore rotto

Fingo e spingo

Accetto miracoli

La differenza tra me e te

L’olimpiade

Xxdono con Lazza

Il regalo più grande

Ti scatterò una foto

Hai delle isole negli occhi

Sere nere

Non me lo so spiegare

Indietro

L’ultime notte al mondo

L’amore è una cosa semplice

Il sole esiste per tutti

Destinazione mare

Balla per me

La vita splendida

Ed ero contentissimo

Potremmo ritornare

Il conforto

Stop! Dimentica

Incanto

Imbranato

La fine

E Raffaella è mia

Alla mia età

Per dirti ciao

Rosso relativo

Lo stadio

Xdono

Approfondimento

Tiziano Ferro brilla in concerto a Milano. Ospite Lazza

Spettacolo: Ultime notizie

Jey, dalla lirica al rap e al rock: il 1° EP Dies Irae della soprano

Camilla Sernagiotto

Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a Torino

Musica

Il tour STADI26 di Tiziano Ferro arriva all'Allianz Stadium di Torino il 10 giugno 2026, dopo...

RCF Arena, il Pulse of Gaia Festival è stato cancellato

Musica

Tra gli altri, avrebbero dovuto esibirsi anche Nicky Jam, Ozuna, Rita Ora, Afrojack e Dj Snake....

Super Karaoke, cosa sapere sullo show condotto da Michelel Hunziker

Spettacolo

Il grande show musicale che riprende il format cult degli anni '90 va in onda in prima serata su...

Madonna presenta “Confessions II – The Film” in Dolce e Gabbana

Musica

Un progetto visivo di oltre dieci minuti accompagna l’uscita dell'atteso album della star,...

Spettacolo: Per te