Vincente Minnelli, 40 anni senza il pittore dei sogni di Hollywood

Nove Oscar per Gigi, il balletto finale di Un americano a Parigi, cinque statuette per Il bruto e la bella, Judy Garland accesa come una lanterna in Incontriamoci a Saint Louis. Vincente Minnelli è morto a Beverly Hills il 25 luglio 1986, quarant’anni fa. Nel 2026 ricorrono anche i cinquant’anni dall’uscita di Nina, il suo ultimo film, con la figlia Liza e Ingrid Bergman. Dai musical alle commedie familiari, vita e ossessioni di un pittore travestito da regista, più un brindisi in suo onore

Sicché l’uomo che avrebbe insegnato a Hollywood come si accende un colore era il nipote di un fuggiasco che aveva imparato a vivere nel buio. E il cinema di Vincente Minnelli, spentosi a Beverly Hills il 25 luglio del 1986, quarant’anni fa, è tutto lì: un continuo, elegantissimo passaggio dall’ombra al proscenio.

Si sa, nelle catacombe dei Cappuccini di Palermo i morti stanno in piedi, vestiti a festa, come comparse in attesa di una battuta che non arriverà mai. Ed è in quella scenografia di eternità che, a dar credito alle cronache di famiglia, si nascose per diciotto mesi Vincenzo Minnelli, professore di musica e insorto della rivoluzione siciliana del 1848, prima di farsi imbarcare clandestino su un vapore carico di frutta in rotta per New York.

La sua prima regia, dunque, è una vetrina. Un rettangolo illuminato in cui il desiderio va composto per bene e in cui nessuno può entrare.

Poi il tendone soccombe, sconfitto da incendi, alluvioni e dall’arrivo del cinematografo, e i Minnelli si ritirano in Ohio. Diplomato, il ragazzo torna a Chicago e si presenta ai grandi magazzini Marshall Field’s con una cartella di acquerelli sotto il braccio: viene assunto seduta stante come apprendista vetrinista.

In fondo, se nasci sotto un tendone che gira i paesi del Midwest, se a tre anni ti spingono in scena nei panni del piccolo Willie in East Lynne accanto a tua madre, se impari a truccarti prima di imparare a leggere, il destino è già stampato sul programma di sala: passerai la vita convinto che l’esistenza sia una questione di quinte, luci e costumi.

All’anagrafe Lester Anthony Minnelli, nasce a Chicago il 28 febbraio del 1903 da Vincent Charles, direttore musicale del Minnelli Brothers’ Tent Theatre, e da Marie Émilie Odile Lebeau, attrice franco-canadese nota in scena come Mina Gennell. Una famiglia da romanzo circense, con una zia trapezista al seguito dei Ringling Brothers e uno zio cavallerizzo poi riciclatosi clown.

Firma spettacoli di Broadway come At Home Abroad e Very Warm for May, ultima collaborazione fra Jerome Kern e Oscar Hammerstein II. Nel 1940 il produttore Arthur Freed lo porta alla Metro-Goldwyn-Mayer, dove per un paio d’anni fa il rabdomante dei numeri musicali (Babes on Broadway, Panama Hattie), vale a dire il chirurgo chiamato a operare i film degli altri.

Costumista per i teatri di Balaban and Katz, poi a New York con la catena Paramount, diventa capo costumista e quindi art director della Radio City Music Hall, il tempio art déco inaugurato nel 1932, dove ogni sera quasi seimila poltrone si riempiono per guardare qualcosa che ha immaginato lui.

D’altronde, per Minnelli il colore non è mai un ornamento: è la temperatura di un sentimento. Il rosso dice una cosa, il verde ne dice un’altra, e il regista lo sa perché ha passato la gioventù a decidere di che colore fosse la felicità in un negozio di Chicago.

Un anno dopo tocca a Incontriamoci a Saint Louis, quattro stagioni nella vita di una famiglia del Missouri alla vigilia dell’Esposizione universale, il film in cui Judy Garland intona Have Yourself a Merry Little Christmas e uno si convince che il Natale sia stato inventato in quel preciso istante.

Judy Garland, la nascita di Liza e le nuvole che passano

Si erano conosciuti nel 1940, sul set di Strike Up the Band, e si sposano il 15 giugno del 1945, nella casa della madre di lei, a Los Angeles. In luna di miele, anziché guardare il mare, si mettono a inventare un film: l’idea di portare sullo schermo la commedia di S. N. Behrman è sua, quella di trasformarla in un musical è di Judy. Ne uscirà Il pirata.

Nell’autunno di quell’anno lei è incinta e la MGM la vuole nei panni di Marilyn Miller in Nuvole passeggere, il biopic dedicato a Jerome Kern. Allo studio viene allora l’idea più tenera della propria storia industriale: affidare al marito la regia delle sole scene della moglie. Due settimane di riprese, concluse a novembre. Un uomo che filma la donna incinta di sua figlia dentro un film il cui titolo, tradotto, giura che le nuvole prima o poi passano.

Liza May nasce il 12 marzo del 1946 a Los Angeles. Il nome arriva da una canzone di casa Gershwin, Liza (All the Clouds’ll Roll Away), le nuvole si dissolveranno, e Ira Gershwin in persona ne sarà il padrino, con Kay Thompson madrina. Insomma, la bambina viene battezzata due volte, in chiesa e in partitura.

Poi le nuvole restano. E non è faccenda da rotocalco, ma da libro paga. Durante Il pirata, su centotrentacinque giornate fra prove, riprese e rifacimenti, Judy ne salta novantanove: il film sfonda il preventivo, arriva a costare 3,7 milioni di dollari e ne fa perdere allo studio più di due.

Nel settembre del 1947, cinque giorni dopo l’inizio delle prove di Ti amavo senza saperlo, Minnelli viene convocato nell’ufficio di Arthur Freed e rimosso dal film, su indicazione dei medici che seguivano la moglie. Al suo posto arriva Charles Walters. Per molti mesi il regista più elegante di Hollywood resta senza una macchina da presa, mentre Judy gira il film con Fred Astaire.

Poco più tardi, in I fidanzati sconosciuti, debutta sullo schermo una Liza Minnelli di due anni e mezzo, inquadratura girata il 6 novembre del 1948: pochi secondi, e una carriera di oltre sessant’anni.

È a questo punto che Pandro Berman gli propone Madame Bovary, e lui accetta perché è uno dei suoi romanzi preferiti. L’uomo che sta perdendo un matrimonio va dunque a raccontare una donna che sogna troppo per la vita che le è capitata e le mette intorno una casa di specchi.

Il divorzio viene pronunciato il 29 marzo del 1951, con l’affidamento della bambina alla madre. Trent’anni dopo quella nascita, per l’ultimo film della sua vita, chiamerà proprio lei.

Vale una nota da archivisti: in casa Minnelli l’Oscar lo hanno vinto tutti e tre. Judy il premio giovanile del 1940, Vincente la regia per Gigi, Liza la miglior attrice per Cabaret. Un caso che si vuole unico nella storia dell’Academy. Le nuvole, a modo loro, si sono dissolte.