Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Catania

Dopo lo spettacolo di Catania, sabato 1° agosto Giorgia proseguirà la tournée estiva portando la sua musica a Roccella Jonica. Previsti concerti anche a Santa Maria del Cedro e Ostuni
Nuovo appuntamento live con il tour estivo di Giorgia. Il 28 luglio l’artista (FOTO) sarà in concerto a Catania. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Gocce di memoria: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
giorgia a catania, la possibile scaletta del concerto
Martedì 28 luglio Giorgia porterà la sua musica sul palco di Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Vivi davvero a La cura per me passando per Di sole e d’azzurro e Golpe. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:
- L’unica / I Feel Love / Senza confine
- E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza
- Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti / Purple Rain
- Come saprei
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero / I feel for you
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi
- Girasole
- Scelgo ancora te / True Colors / Human Nature
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune / Remember the time / Il mio giorno migliore / We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- E poi
- Golpe
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Dopo lo spettacolo di Catania, Giorgia terminerà la tournée estiva con gli appuntamenti live in programma nelle città di Roccella Jonica, Santa Maria del Cedro e Ostuni. Ecco il calendario completo con tutti i dettagli del tour:
- 1 agosto, Roccella Jonica
- 3 agosto, Santa Maria del Cedro
- 6 agosto, Ostuni
A settembre Giorgia chiuderà questo ciclo di concerti con gli ultimi cinque show in scena a Jesolo, Caserta, Roma, Verona e Milano. Questi i dettagli degli spettacoli:
- 17 settembre, Jesolo - Palazzo del Turismo
- 21 settembre, Caserta - Reggia di Caserta
- 24 settembre - Roma - Palazzo dello Sport
- 28 settembre, Verona - Arena di Verona
- 3 ottobre, Milano - Unipol Dome
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La cantante torna con un nuovo album: il 7 novembre esce 'G', già anticipato dal singolo 'Golpe'. Il suo primo momento rimasto nella storia della musica italiana arriva nel 1994, quando sale sul palco dell'Ariston e al microfono intona: 'E poi e poi - E poi sarà come morire - Cadere giù, non arrivare mai'. Ne arriveranno molti altri, grazie a testi incisivi come quelli di 'Gocce di memoria' e della sua ultima partecipazione a Sanremo. Eccone alcuni tra i più significativi per la sua carriera