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Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Catania

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo lo spettacolo di Catania, sabato 1° agosto Giorgia proseguirà la tournée estiva portando la sua musica a Roccella Jonica. Previsti concerti anche a Santa Maria del Cedro e Ostuni

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Nuovo appuntamento live con il tour estivo di Giorgia. Il 28 luglio l’artista (FOTO) sarà in concerto a Catania. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Gocce di memoria: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

giorgia a catania, la possibile scaletta del concerto

Martedì 28 luglio Giorgia porterà la sua musica sul palco di Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Vivi davvero a La cura per me passando per Di sole e d’azzurro e Golpe. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:

  • L’unica / I Feel Love / Senza confine 
  • E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza
  • Gocce di memoria
  • Vivi davvero
  • Carillon
  • Oronero
  • Corpi celesti / Purple Rain
  • Come saprei
  • Sabbie mobili
  • Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
  • Spirito libero / I feel for you
  • Paradossale
  • Io fra tanti
  • Se mi vuoi
  • Girasole
  • Scelgo ancora te / True Colors / Human Nature
  • La gatta (sul tetto)
  • Di sole e d’azzurro
  • Come neve
  • Tra le lune e le dune / Remember the time / Il mio giorno migliore / We Found Love
  • La cura per me
  • Tu mi porti su
  • E poi
  • Golpe

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Dopo lo spettacolo di Catania, Giorgia terminerà la tournée estiva con gli appuntamenti live in programma nelle città di Roccella Jonica, Santa Maria del Cedro e Ostuni. Ecco il calendario completo con tutti i dettagli del tour:

  • 1 agosto, Roccella Jonica
  • 3 agosto, Santa Maria del Cedro
  • 6 agosto, Ostuni

A settembre Giorgia chiuderà questo ciclo di concerti con gli ultimi cinque show in scena a Jesolo, Caserta, Roma, Verona e Milano. Questi i dettagli degli spettacoli:

  • 17 settembre, Jesolo - Palazzo del Turismo
  • 21 settembre, Caserta - Reggia di Caserta
  • 24 settembre - Roma - Palazzo dello Sport
  • 28 settembre, Verona - Arena di Verona
  • 3 ottobre, Milano - Unipol Dome

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