Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
X Factor
X Factor, lo speciale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

PSK 2026, Giorgia porta in concerto quella notte che non passa mai

Musica
Fabrizio Basso

Fabrizio Basso

L'artista romana, nonché conduttrice di X Factor (tornerà su Sky a settembre), ha portato nella città della torre il suo G – Summer nell'ambito della rassegna Pisa Summer Knights. Tra il pubblico la cantautrice Braska. IL RACCONTO

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

E' la notte di Giorgia in piazza dei Cavalieri. Quello dell'artista romana è uno degli appuntamenti più attesi del Pisa Summer Knights 2026. In una scenario che a guardarlo trasmette vertigine per la sua bellezza e la sua storia, l'artista e coduttrice di X Factor (LO SPECIALE) che tornerà su Sky a settembre, ha costruito un viaggio lungo due ore nella sua storia artistica che, in tanti momenti, diventa una fotografia delle nostre storie personali e del nostro paese. Il nome del tour richiama l'ultimo album di Giorgia e si intitola, pertanto, G - Summer. Il Pisa Summer Knights è promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da LEG Live Emotion Group, quest'ultima una realtà che abbinando alla professionalità e alla competenza quella forza, oggi rara, che si chiama intuizione ha saputo trasformare il fascino di un concerto in un racconto collettivo. Giorgia sale sul palco che sono da poco passate le 21.30: quando le luci si spengono e restano solo luna e ombre, l'applauso parte spontaneo e roboante ad accompagnare le prime note di una serata che è un turibolo di emozioni. Lei appare di rosso vestita, sorridente, sorpresa dall'arte che la circonda: Gocce di Memoria, Vivi e Oronero sono tra i prima brani che offre. La piazza canta con lei, non aspettava altro che poter condividere i ricordi attraverso le canzoni. Arriva una pausa non dico imprevista, perché Giorgia è tra le poche artiste che dialogano col pubblico, ma inattesa nel suo svolgimento: alcuni bambini vanno sotto il palco, chi con dei fiori, chi con dei messaggi su cartone, e lei scende e ha una parola e un sorriso per tutti. Cuore di mamma, cuore di donna. Potente la sua versione di Purple Rain (con relativo assolo finale dell'estroso chitarrista). Arriva il primo cambio d'abito che ci restituisce Giorgia elegantissima in nero: è il momento di Come Saprei ed E Poi, due pietre miliari. Fino a questo momento il pubblico è rimasto composto, l'insurrezione parte, stranamente, dalle prime file, che balzano in pieni sulle prime note di Tra le Lune e le Dune. Giorgia e la sua squadra sono attenti a ogni minimo particolare, cito per tutti il sottile, ma fondamentale, gioco tra chitarra acustica e classica tra Vento di Passione e Vanità. Scivoliamo verso il finale, che è studiato per lasciare il segno: Io fra Tanti, Il mio Giorno Migliore e La Cura per Me. Ultimo cambio d'abito, sempre nero ma sembra che le abbiano cucito addosso la via Lattea per quanto brilla, e ultima canzone, Golpe. Poteva esserci...serata migliore? Dubito.

Braska
La giovane cantautrice Braska

BRASKA: "ARRIVO DA SOUL E BLUES, GIORGIA PER ME E' UN MITO"

A sorpresa, tra il pubblico c'è la giovane cantautrice spezzina Braska, all'anagrafe Giulia Cerasoli, che ha in Giorgia uno dei suoi punti di riferimento artistici: "Arrivo dal Soul e Blues -mi ha raccontato- e sono cresciuta con i dischi Jazz di mio nonno. In Italia ci sono pochi artisti quel groove e cito per tutti Zucchero, Nina Zilli e, appunto, Giorgia, che per altro ha duettato con un altro mio mito, Alicia Keys. Di lei ho rifatto Come Saprei in alcuni miei concerti". Del concerto Braska è rimasta colpita dalla potenza della componente strumentale da come Giorgia abbia saputo modulare la sua presenza sul palco, dosando nergia e ritmo come fosse una alchimista: "All'inizio ho pensato che mi sarebbe piaciuto ascoltare Come Saprei verso la fine, ma quando ho compreso lo sviluppo della scaletta mi sono ricreduta. Una serata speciale in una piazza speciale e in una città cui sono affezionata perché a Pisa ho fatto l'Università". L'ultimo singolo di Braska, condiviso con quell'altro talento che è Arianna Rozzo, si intitola Sient' a me ed è uno dei brani che stanno caratterizzando questa estate 2026. E' una canzone urban pop fresca che fonde sonorità latin e partenopee in un’atmosfera solare e intensa. Arianna e Braska raccontano il percorso di una generazione in cerca della propria identità, tra periferie, sogni e riscatto, attraverso melodie coinvolgenti, barre incisive e immagini mediterranee che uniscono Napoli e la Liguria, tra mare, città e notti d’estate. Il nome Braska nasce da Nebraska per la sua passione per la musica americana: "E' legata -racconta- a una delle prime canzoni che ho reinterpretato, You and I di Lady Gaga che in un verso dice something about my cool Nebraska guy. In seguito ho scelto l'abbreviazione per renderla più originale e ti dico che oggi sono rimasti in pochi a chiamarmi Giulia". Nella sua storia ci sono già un mini tour all’estero nel 2024/25 con live a Rotterdam, Berlino e Amsterdam, un album in inglese Rockstar 17, il singolo Superwoman col featuring della cantautrice canadese Tèa G. e le aperture di alcuni concerti tra cui quelli di Rhove e Chadia Rodriguez. Da sette anni collabora col produttore Lo Zar e dopo l'estate è in arrivo un nuovo brano.

Approfondimento

PSK 2026, Coez concerto a Pisa porta pubblico sull’Everest del cuore
FOTOGALLERY

1/35
Musica

"Singolarmente", i 36 singoli usciti e da non perdere

Miglior singolo di giugno è Retrò di Marsali che racconta un mondo distopico dove resistono solo due amanti per un ballo lungo una notte. Menzione speciale per Alessandra Tumolillo, Trilussa, Meribì, Freeeda, Giglio e Valentina Tioli. Tolta l'artista di Pescara, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito.   SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Litfiba, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Musica

Il tour che celebra lo storico album 17 Re approda all'Arena Flegrea il 28 luglio con la...

Wanda Nara, i ladri svaligiano la casa a Galliate dove c'erano i figli

Spettacolo

I tre ragazzi e le due bambine, tutti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, erano in compagnia...

Teatro San Carlo, torna in scena "Sogno di una notte di mezza estate"

Spettacolo

Cinque recite per l'ultimo appuntamento della Stagione di Danza 2025/2026 del Teatro San Carlo di...

Johnny Depp presenta a sorpresa il film Ebenezer al Comic-Con

Cinema

L'attore, che interpreta il burbero protagonista Ebenezer Scrooge, ha intrattenuto i fan con...

PSK 2026, Giorgia porta in concerto quella notte che non passa mai

Fabrizio Basso

Spettacolo: Per te