Sonorità latine e brani pop, l’estate 2026 ha portato tanti tormentoni. Se Zara Larsson sta dominando le classifiche con Midnight Sun, title track dell’album uscito nel 2025, Shakira ha firmato il nuovo inno dei Mondiali di calcio: Dai Dai con Burna Boy. Fred De Palma, da anni tra i protagonisti della stagione estiva, ha lanciato La testa gira con Anitta ed Emis Killa, mentre Irama ha pubblicato Cabana. Troviamo anche Paola Iezzi con Stessa direzione e i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

In queste settimane tantissimi artisti italiani e internazionali stanno accompagnando il pubblico con tormentoni estivi: da Anna con White Girl Wasted a Zara Larsson con Midnight Sun passando per Irama con Cabana, Paola Iezzi con Stessa Direzione, Lorenzo Jovanotti e Alfa con Buon Vento, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento e molti, molti altri ancora. Ecco i brani che stanno scalando le classifiche.

Anna - White Girl Wasted Dopo aver conquistato le classifiche con 30°C nel 2024 e con Desolée nel 2025, quest’anno Anna sta facendo ballare il pubblico con White Girl Wasted, contenuto nel secondo album Million Dollar Babe. La giovane rapper sul disco: “Sono molto orgogliosa di questo disco che rappresenta per me una vera e propria evoluzione, mi sento molto maturata a livello personale e artistico. Ho sperimentato a livello di sonorità, uscendo anche dalla comfort zone, ma rimanendo sempre fedele a me stessa”.

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Serena Brancale, Delia e Levante - Al mio paese Un trio tutto al femminile: Serena Brancale, Levante e Delia. Le cantautrici hanno unito le voci per il brano Al mio paese, arrivato ai primi posti della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti in Italia. Nel febbraio di quest’anno Levante e Serena Brancale hanno partecipato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Delia ha appena pubblicato il suo album Sicilia Bedda.

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Fred De Palma, Emis Killa e Anitta - La testa gira Da anni Fred De Palma è tra i grandi protagonisti della stagione estiva, ricordiamo le hit Una volta ancora, D’estate non vale e Melodia criminal con Ana Mena, Extasi, Barrio lambada e Sexy rave con Baby Gang. Quest’anno l’artista ha lanciato La testa gira in collaborazione con Anitta ed Emis Killa.

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Shakira e Burna Boy - Dai Dai Dopo il grande successo con Waka Waka (This Time for Africa) in collaborazione con Freshlyground, Shakira ha firmato il nuovo inno dei Mondiali di calcio: Dai Dai in duetto con Burna Boy. Successo assicurato. A settembre la cantautrice colombiana darà il via alla residency europea in programma allo Shakira Estadium di Madrid. Attese centinaia di migliaia di persone.

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Pinguini Tattici Nucleari - Sorry Scusa Lo Sento Sorry Scusa Lo Sento, arrivato al quarto posto della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti in Italia, è tra i tormentoni estivi del 2026. Nel giugno del prossimo anno la formazione, guidata dalla voce di Riccardo Zanotti, sarà protagonista di una grande tournée negli stadi italiani.

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Irama - Cabana Nel giugno di quest’anno Irama è stato protagonista di un grande appuntamento live sul palco dello stadio San Siro di Milano. Parallelamente, il cantautore ha lanciato il brano Cabana. Tra i suoi successi ricordiamo Nera, La ragazza con il cuore di latta, Mediterranea, Crepe, La genesi del tuo colore e 5 gocce con Rkomi.

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The Bausa - Magnetic Il trio norvegese sta conquistando le classifiche internazionali con Magnetic, canzone dalle sonorità scandi-house. Il 1° novembre Edvard Bræin Groth, Fredrik von Krogh e Philip Bergenstjerna saranno in concerto al Circolo Magnolia del capoluogo lombardo.

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Zara Larsson - Midnight Sun La popstar svedese è la grande protagonista dell’estate 2026. Dopo aver conquistato tutti con la collaborazione Stateside con PinkPantheress, l’artista scandinava sta dominando le classifiche con Midnight Sun, title track dell’album distribuito nel settembre dello scorso anno. Tra i suoi successi più amati troviamo Lush Life, I Would Like, Ruin My Life e All The Time.

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Baby K - Tucamacarena Regina indiscussa dei tormentoni estivi. Quest’anno Baby K ha lanciato Tucamacarena, il cui videoclip ufficiale ha superato 900.000 visualizzazioni su YouTube in meno di un mese. Tra le sue canzoni più amate troviamo sicuramente Roma-Bangkok con Giusy Ferreri, Voglio ballare con te con Andrés Dvicio, Da zero a cento, Playa e Bolero con Mika.

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Madonna e Sabrina Carpenter - Bring Your Love La Regina del Pop è tornata. Venerdì 3 luglio Madonna ha pubblicato il suo nuovo attesissimo album Confessions II contenente anche il singolo Bring Your Love in collaborazione la voce di Espresso. Il brano ha raggiunto la vetta delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

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Paola Iezzi - Stessa direzione Oltre al grande successo con la sorella Chiara, nel corso degli anni Paola Iezzi ha costruito una carriera solista di grande popolarità. Ricordiamo Lovenight, Ridi, Gli occhi del perdono e Club astronave. La popstar ha ora lanciato Stessa direzione.

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Gabry Ponte e Jovanotti - DNA Gabry Ponte e Jovanotti hanno collaborazione per il brano DNA. I due artisti hanno proposto live la canzone durante lo spettacolo allo stadio San Siro del DJ e produttore.

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Jovanotti e Alfa - Buon Vento Oltre alla collaborazione con Gabry Ponte, Lorenzo Jovanotti ha lanciato Buon Vento con Alfa. Il 7 agosto la voce di Baciami ancora darà il via all'atteso Jova Summer Party 2026. Il videoclip ufficiale di Buon Vento ha superato due milioni di visualizzazioni su YouTube.

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Elettra Lamborghini - Bam Bam Bambina Reduce dalla partecipazione con il brano Voilà all’edizione 2026 del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini è tornata con Bam Bam Bambina. La cantante ha raccontato: “Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente”.

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Fulminacci - Maledetto Me Dopo il successo dell’album Calcinacci, uscito a marzo e certificato disco d’oro, Fulminacci ha pubblicato il singolo Maledetto Me. All’interno dell’album anche Stupida sfortuna, presentata in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo.