Paola Iezzi, è uscito il videoclip del nuovo singolo Stessa Direzione

A pochi mesi dall’uscita della hit Superstar, la popstar è tornata con il nuovo brano Stessa Direzione pronto ad accompagnare il pubblico per tutta la stagione estiva e non solo. L'artista ha lanciato il videoclip del singolo: "È un on the road tra Los Angeles, Malibù e il deserto del Mojave. Ero alla ricerca di qualcuno o forse no, tra passato, presente e futuro"

Paola Iezzi ha pubblicato il video ufficiale del nuovo brano Stessa Direzione. Il videoclip, diretto da Paolo Santambrogio , vede l’artista protagonista di un viaggio on the road tra Los Angeles e Malibù. La popstar ha raccontato: “A volte ci si allontana, si cambia strada, si cresce altrove, ma il senso del viaggio resta lo stesso”.

paola iezzi, il videoclip del singolo stessa direzione

A pochi mesi dall’uscita della hit Superstar, l'artista è tornata con un nuovo brano pronto ad accompagnare il pubblico per tutta la stagione estiva e non solo. Inoltre, la popstar ha lanciato il videoclip di Stessa Direzione raccontando sul suo profilo Instagram che conta più di 450.000 follower: “È un on the road tra Los Angeles, Malibù e il deserto del Mojave. Ero alla ricerca di qualcuno o forse no, tra passato, presente e futuro”.

La cantante (FOTO) ha parlato anche del significato della canzone in un altro post sull'account social: “Stessa Direzione è per chi ha condiviso tutto… e poi ha imparato a lasciare andare. Perché a volte ci si allontana, si cambia strada, si cresce altrove, ma il senso del viaggio resta lo stesso”.