Paola Iezzi, è uscito il videoclip del nuovo singolo Stessa Direzione

A pochi mesi dall’uscita della hit Superstar, la popstar è tornata con il nuovo brano Stessa Direzione pronto ad accompagnare il pubblico per tutta la stagione estiva e non solo. L'artista ha lanciato il videoclip del singolo: "È un on the road tra Los Angeles, Malibù e il deserto del Mojave. Ero alla ricerca di qualcuno o forse no, tra passato, presente e futuro"
Paola Iezzi ha pubblicato il video ufficiale del nuovo brano Stessa Direzione. Il videoclip, diretto da Paolo Santambrogio, vede l’artista protagonista di un viaggio on the road tra Los Angeles e Malibù. La popstar ha raccontato: “A volte ci si allontana, si cambia strada, si cresce altrove, ma il senso del viaggio resta lo stesso”.
paola iezzi, il videoclip del singolo stessa direzione
A pochi mesi dall’uscita della hit Superstar, l'artista è tornata con un nuovo brano pronto ad accompagnare il pubblico per tutta la stagione estiva e non solo. Inoltre, la popstar ha lanciato il videoclip di Stessa Direzione raccontando sul suo profilo Instagram che conta più di 450.000 follower: “È un on the road tra Los Angeles, Malibù e il deserto del Mojave. Ero alla ricerca di qualcuno o forse no, tra passato, presente e futuro”.
La cantante (FOTO) ha parlato anche del significato della canzone in un altro post sull'account social: “Stessa Direzione è per chi ha condiviso tutto… e poi ha imparato a lasciare andare. Perché a volte ci si allontana, si cambia strada, si cresce altrove, ma il senso del viaggio resta lo stesso”.
Approfondimento
Paola Iezzi lancia il nuovo singolo Stessa Direzione
Una carriera di successo in coppia con sua sorella Chiara e un percorso altrettanto iconico da solista, negli anni Paola Iezzi si è affermata come una delle grandi protagoniste della scena dance pop. Dopo un periodo di pausa, nel 2023 il duo Paola & Chiara è tornato con il brano Furore presentato in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo; il videoclip della canzone ha superato diciassette milioni di visualizzazioni su YouTube.
Dopo il riscontro straordinario ottenuto sul palco del Teatro Ariston, le sorelle Iezzi hanno messo a segno altri successi: da Mare caos a Festa totale passando per Lambada con i Boomdabash e Il linguaggio del corpo in collaborazione con BigMama (FOTO).
Approfondimento
Paola Iezzi: “Ora il buio non mi fa più paura”
©Getty
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