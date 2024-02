Paola & Chiara stasera live a Sanremo

8/14 ©Getty

Nel 1998 tornano al Festival di Sanremo, nella categoria Big, con il brano Per te. Il singolo è stato pubblicato nel 1998 come unico estratto dalla riedizione del primo album in studio Ci chiamano bambine. Il brano è stato presentato al Festival un anno dopo la vittoria ottenuta l'anno precedente nella categoria Nuove proposte con il loro brano di debutto Amici come prima. Con Per te si piazzano al 16º posto





