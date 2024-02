Sanremo 2024 in diretta, la scaletta della finale e gli ospiti

Nella finale (LA SCALETTA) della kermesse canora, in diretta dal Teatro Ariston oggi 10 febbraio, Fiorello affiancherà alla conduzione Amadeus.





La quarta serata (LE PAGELLE - I LOOK) della 74ª edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), condotta da Amadeus e Lorella Cuccarini e dedicata alle cover, ha premiato in testa alla top five parziale Geolier che con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio ha interpretato il medley Strade. Angelina Mango con il Quartetto d'Archi dell'Orchestra di Roma ha ottenuto il secondo posto con il brano La rondine del padre scomparso, Pino Mango. Seguono Annalisa con La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia in terza posizione, Ghali con Ratchopper in quarta e Alfa con Roberto Vecchioni in quinta. Nel frattempo prosegue la competizione del Fantasanremo (I PUNTEGGI), che vede ora in testa i La Sad.









Si esibiranno ancora una volta tutti e 30 i cantanti in gara (TUTTI I TESTI). Soltanto uno sarà proclamato vincitore.

L'Ariston accoglierà tra gli ospiti la cantante Gigliola Cinquetti, che festeggerà i 60 anni del brano Non ho l'età, l'étoile Roberto Bolle e gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè, che presentaranno la fiction Makari 3. In Piazza Colombo si esibirà Tananai, mentre il rapper Tedua ritornerà sulla nave Costa