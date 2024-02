Sanremo 2024, chi è La Niña, la cantante che duetta con BigMama

Cantautrice, musicista e anche attrice televisiva, l'artista salirà sul palco del Teatro Ariston a supporto di BigMama nella serata del Festival dedicata ai duetti. Con lei, Gaia e Sissi canterà Lady Marmalade, brano degli anni Settanta inserito anche nella colonna sonora di “Moulin Rouge!”



La quarta serata del Festival di Sanremo, (GLI AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE DI SKY TG24). quella che da qualche anno a questa parte è dedicata alle cover dei brani più amati della musica internazionale, è ormai attesa dal pubblico almeno quanto la finale poiché è in grado di regalare momenti di spettacolo altissimi grazie alle sinergie di artisti che, spesso, si incontrano sul palco per la prima volta.

È il caso del quartetto composto dalla cantante in gara BigMama che ha chiamato all'appello ben tre giovani colleghe per esibirsi sulle note della celebre Lady Marmelade: Sissi, Gaia e La Niña.

Molta la curiosità su quest'ultima, cantante napoletana presente sulla scena ormai da qualche anno e che nel 2023 ha pubblicato il suo primo album: Vanitas. Scopriamo chi è.

La cover di Lady Marmalade con BigMama Sebbene la loro esibizione sia una delle ultime all'interno della lunga scaletta della quarta serata del Festival, siamo certi che BigMama e le sua tre compagne di live sapranno risvegliare l'attenzione del pubblico di Sanremo con la loro energia e il loro talento.

Del resto, la stessa cantante di Avellino ha iniziato a dare la carica ai suoi fan pubblicando sui social scatti delle prove della performance che la vedrà impegnata sul palco come interprete di Lady Marmalade, brano che 2001 scalò le classifiche mondiali nella versione di Christina Aguilera, Pink, Mya e Lil' Kim.

BigMama, Gaia, Sissi e La Niña sono pronte a dare spettacolo con le loro voci e non solo. C'è attesa anche per la messa in scena e i costumi, un campo, quest'ultimo, in cui la cantante de La rabbia non ti basta ha dimostrato di saperci particolarmente fare. Al risultato finale contribuirà anche La Niña, cantante dotata di un'estetica ben definita legata alla sua storia artistica.

Chi è La Niña, gli esordi e la carriera

La Niña, nata a Napoli nel 1991 e cresciuta a San Giorgio a Cremano all'interno di una famiglia di artisti, è presente sulla scena musicale da poco meno di dieci anni ma è nel 2023 che ha compiuto un balzo di popolarità grazie a una serie di progetti di rilievo tra cui il primo album, Vanitas, pubblicato dall'etichetta Columbia/Sony Music, e l'esordio come attrice nella serie televisiva La voce che hai dentro ideata e interpretata da Massimo Ranieri.

La Niña, forte del successo dei singoli Blu e Harakiri, entrambi contenuti in Vanitas, si appresta a debuttare sul palco del Teatro Ariston, lo stesso che ha portato fortuna a BigMama che ha catturato l'attenzione di tutti nel duetto con Elodie, in gara nel 2023, sulle note di American Woman di Lenny Kravitz.

Nel suo passato artistico, La Niña, pseudonimo di Carola Moccia, ha fatto parte del duo Yombe, col produttore e musicista Alfredo Maddaluno con cui ha lavorato anche nel progetto Fitness Forever. Con gli Yombe esce il primo EP del 2016, che si chiama Yombe. Dal 2019 la svolta con l'inizio della scrittura di brani in lingua napoletana. I singoli sono Croce e Niente cchiù. Nello stesso periodo compare nel video di Myss Keta, Le ragazze di Porta Venezia.

Nel 2020 la firma con Sony Music e nel 2021 l'EP Eden. I fan l'hanno apprezzata in varie collaborazioni: con Gemitaiz, Clementino, Franco Ricciardi e Peppe Barra. L'incontro con BigMama nel brano di Myss Keta XTC del 2022 e ora Sanremo per scrivere una nuova pagina di storia davanti al grande pubblico.

