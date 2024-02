Look Sanremo 2024, le pagelle ai vestiti della serata delle cover

Attesa come la finale, la serata dedicata alle cover è sempre la più esplosiva in termini di spettacolo con l'arrivo all'Ariston di artisti amatissimi, a supporto dei cantanti in gara. Aspettative alte per la notte che tradizionalmente regala esibizioni destinate a restare nella memoria. Con Amadeus Lorella Cuccarini, mito televisivo e icona di stile, che col suo guardaroba fatto di capi d'archivio ha deciso di omaggiare la storia della moda internazionale - IN AGGIORNAMENTO

A cura di Vittoria Romagnuolo