Il 10 febbraio Amadeus sarà affiancato alla conduzione dall'amico Fiorello. Si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara, ma solo uno sarà il vincitore. Attesi gli ospiti Gigliola Cinquetti, che festeggerà i 60 anni del brano Non ho l'età, l'étoile Roberto Bolle e gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè, che presentaranno la fiction Makari 3. In Piazza Colombo si esibirà Tananai, mentre il rapper Tedua ritornerà sulla nave Costa

La 74ª edizione del Festival di Sanremo, in diretta dal Teatro Ariston oggi sabato 10 febbraio, è condotta dal direttore artistico Amadeus, che nell'attesissima finale sarà affiancato dall'amico Fiorello. La quarta serata (LE PAGELLE - I LOOK) dedicata alle cover ha premiato in testa alla top five parziale Geolier che insieme a Guè, Luchè e Gigi D'Alessio ha interpretato il medley Strade. Angelina Mango con il Quartetto d'Archi dell'Orchestra di Roma ha ottenuto il secondo posto con il brano La rondine del padre scomparso, Pino Mango. Seguono Annalisa con La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia in terza posizione, Ghali con Ratchopper in quarta e Alfa con Roberto Vecchioni in quinta. Nel frattempo prosegue la competizione del Fantasanremo (LA CLASSIFICA), che vede ora in testa i La Sad.

I 30 cantanti, in ordine di uscita L’ordine di uscita dei cantanti è il seguente, rivelato da Amadeus e Fiorello durante la conferenza stampa: Renga e Nek Big Mama Gazzelle Dargen D’amico Il Volo Loredana Bertè Negramaro Mahmood Santi Francesi Diodato Fiorella Mannoia Alessandra Amoroso Alfa Irama Ghali Annalisa Angelina Mango Geolier Emma Il Tre Ricchi e Poveri The Kolors Maninni La Sad Mr. Rain Fred De Palma Sangiovanni Clara Bnkr44 Rose Villain

Gli orari della quinta e ultima serata L'ora di inizio della finale è fissata alle 20.40, come ogni sera. Si ipotizza che, come è stato annunciato durante la conferenza stampa di oggi, la Finale possa finire verso le 2:30 di stanotte. Si parla dunque di mezz’ora circa in più rispetto alle scorse serate, motivo per cui è bene arrivare ben riposati al momento in cui si alzerà il sipario stasera. approfondimento Sanremo 2024, quando inizia e a che ora finisce la finale

Tutti e 30 i cantanti saranno presenti Saranno dunque tutti e 30 i cantanti nel gran finale questa sera.

Per la prima volta, dopo quattro serate, verrà svelata la classifica provvisoria.

In conferenza stampa è stato spiegato che in apertura della serata sarà la banda dell’Esercito Italiano a inaugurare questa Finale, eseguendo l’Inno di Mameli.



Dopo di che si inizierà con il televoto, e poi verrà svelata la classifica, partendo dal trentesimo posto fino al primo. Una volta svelata la classifica, saranno i primi cinque artisti a esibirsi.

approfondimento Sanremo 2024, i meme più divertenti sulla quarta serata del Festival

Come funziona il televoto e quali saranno le componenti che decreteranno il vincitore Nel corso della serata finale di Sanremo 2024, i cantanti saranno votati dal pubblico a casa attraverso il televoto. Quando si saranno concluse le votazioni, verrà stilata una classifica, che sarà determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti. Questa stabilirà la classifica definitiva, dalla trentesima alla sesta posizione. Poi saranno annunciati i primi cinque artisti classificati, dunque i voti saranno azzerati. A quel punto i cantanti si esibiranno di nuovo e verranno votati dalla giuria della sala stampa (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). Sarà infine la somma dei voti delle tre componenti a decretare chi sarà il vincitore di questo Festival 2024.

approfondimento Festival di Sanremo 2024, tutte le novità del regolamento ufficiale

Fiorello è il co-conduttore del gran finale di stasera Con Amadeus ci sarà Fiorello come co-conduttore, anche se ormai è un’anima fondamentale del Festival, molto presente anche nelle serate precedenti ma perfino nelle edizioni precedenti, e in particolare in conferenza stampa viene citata l’edizione più difficile di tutte, quella che è andata in scena con il teatro dell’Ariston vuoto a causa della pandemia. Al co-conduttore saranno certamente riservati diversi momenti di intrattenimento, dandogli la possibilità di portare le sue gag dentro l'Ariston e sopra il palco del Festival.

La serata sarà aperta dall'Inno di Mameli suonato dalla Banda musicale dell'Esercito Italiano, quindi Amadeus annuncerà per la prima volta la classifica provvisoria completa dopo le prime quattro giornate e darà il via al televoto e alla finale. Attesissimo tra gli ospiti Roberto Bolle, poi toccherà a Luca Argentero, attore protagonista della Fiction di Rai 1 Doc - Nelle tue mani, e a Claudio Gioè, che presentarà la fiction Makari 3. Quindi Gigliola Cinquetti celebrerà i 60 anni di Non ho l'età. Tananai suonerà sul Suzuki Stage, cantando Tango in collegamento con l'Ariston, Tedua tornerà invece sul palco della Costa Smeralda.



Previsto anche un ricordo della strage delle Foibe.

approfondimento Fiorello co-conduttore della Finale di Sanremo 2024: 15 curiosità

Roberto Bolle offre anticipazioni Roberto Bolle durante la conferenza stampa della Finale di Sanremo ha anticipato quanto segue: “Stasera salirò sul palco portando un brano iconico della danza del Novecento”. E ha aggiunto: “Non è facilissimo ballare su questo tipo di palcoscenico. Quello che per me sarà molto speciale è portare un balletto che viene eseguito nei grandi teatri ma anche nei luoghi più pop. Questo sarà un momento speciale in cui la danza sarà protagonista in un posto di prestigio e di onore come questo”. Alla domanda circa il brano iconico, dice che sarà una sorpresa: “Non si dice il pezzo di stasera”. Grande sorpresa quindi. E Fiorello in quel momento fa ridere tutti in conferenza stampa chiedendogli la cosa più importante: “Hai mica delle sneakers?”. Aggiunge che lui e Amadeus ormai guardano gli artisti non negli occhi ma solo con lo sguardo ai piedi… (riferendosi chiaramente a quanto accaduto con John Travolta).

Un momento anche all'aNniversario della Rai Verrà dedicato un momento anche ai 70 anni della Rai a livello di televisione e i 100 anni della radio.

Verranno consegnati i premi, tra cui il Premio della Critica Mia Martini (assegnato dalla sala stampa) e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dai maestri dell’orchestra. approfondimento Sanremo 2024, serata cover. Geolier in testa a top five parziale

LA PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE Nella finale si esibiranno ancora una volta tutti e 30 i cantanti in gara. Nella fase iniziale della puntata voterà solo il pubblico con il Televoto. Seguiranno prima la comunicazione della classifica complessiva di tutte e cinque le serate, poi l'azzeramento dei voti. A quel punto, le tre giurie Televoto, Giuria delle Radio e Giuria della Sala Stampa, Tv e Web eseguiranno una nuova votazione che decreterà il vincitore. I testi delle canzoni in gara Sotto l'elenco dei cantanti in gara e delle canzoni, in ordine alfabetico, con relativi testi per seguire meglio durante la serata: Alessandra Amoroso - Fino a qui (TESTO) Alfa - Vai! (TESTO) Angelina Mango – La noia (TESTO) Annalisa – Sinceramente (TESTO) BigMama – La rabbia non ti basta (TESTO) Bnkr44 – Governo Punk (TESTO) Clara – Diamanti grezzi (TESTO) Dargen D’Amico – Onda alta (TESTO) Diodato – Ti muovi (TESTO) Emma Marrone – Apnea (TESTO) Fiorella Mannoia - Mariposa (TESTO) Fred De Palma – Il cielo non ci vuole (TESTO) Gazzelle – Tutto qui (TESTO) Geolier – I p’me, tu p’te (TESTO) Ghali – Casa mia (TESTO) Il Tre – Fragili (TESTO) Il Volo – Capolavoro (TESTO) Irama – Tu no (TESTO) La Sad - Autodistruttivo (TESTO) Loredana Berté – Pazza (TESTO) Mahmood – Tuta gold (TESTO) Maninni – Spettacolare (TESTO) Mr. Rain – Due altalene (TESTO) Negramaro – Ricominciamo tutto (TESTO) Renga & Nek – Pazzo di te (TESTO) Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita (TESTO) Rose Villain – Click boom! (TESTO) Sangiovanni - Finiscimi (TESTO) Santi Francesi – L’amore in bocca (TESTO) The Kolors – Un ragazzo una ragazza (TESTO)