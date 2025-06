Semplicemente Fiorella, il concerto di Mannoia alle Terme di Caracalla

La cantante romana, 71 anni, conquista la sua città natale con un doppio trionfo: due serate sold-out, un parterre di ospiti d’eccezione e una protagonista che, ancora una volta, celebra la musica italiana con il cuore e con la voce. Quello andato in scena ieri sera nella Capitale, per la prima delle due serate previste, è stato un evento che si è rivelato molto più di un semplice concerto: una festa condivisa, un omaggio agli affetti, all’arte e alla bellezza della musica. E stasera si replica



"Semplicemente Fiorella" è il concerto-evento della cantante Fiorella Mannoia che si articola in due serate eccezionali alle Terme di Caracalla (una ieri sera, martedì 3 giugno 2025, e una attesa per oggi, mercoledì 4 giugno).



La cantante romana, 71 anni, conquista la sua città natale con un doppio trionfo: due serate sold-out, un parterre di ospiti d’eccezione e una protagonista che, ancora una volta, celebra la musica italiana con il cuore e con la voce. Quello andato in scena ieri sera nella Capitale, per la prima delle due serate previste, è stato un evento che si è rivelato molto più di un semplice concerto: una festa condivisa, un omaggio agli affetti, all’arte e alla bellezza della musica. E stasera si replica.

Ieri l’incanto della capitale ha fatto da sfondo alla prima delle due serate che compongono “Semplicemente Fiorella”, l’appuntamento musicale di Mannoia che replica questa sera dopo un debutto travolgente. L’artista, reduce dai successi dell’anno precedente in occasione dei suoi settant’anni, ha scelto ancora una volta le Terme di Caracalla per accogliere il pubblico in un’atmosfera carica di emozioni.

Sul palco, insieme a lei, un lungo elenco di ospiti speciali ha arricchito la serata di ieri (e continuerà a farlo anche stasera) con duetti esclusivi e momenti indimenticabili. In un mosaico che ha intrecciato passato e presente, si sono alternati Antonello Venditti, Alessandro Siani, Antonia, Ariete, Arisa, Giuseppe Fiorello, Brunori Sas, Diodato, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Il Volo, Loredana Bertè, Michele Bravi, Nek, Raf, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Serena Brancale e Tiromancino.

Insomma: una notte di stelle tra le rovine di Roma.

Musica, amicizia e memoria: il cuore dello spettacolo L’evento ha preso vita come un abbraccio musicale collettivo. Fiorella Mannoia ha condiviso il palco con amici e colleghi che hanno segnato con lei la storia della canzone italiana. Tra i suoi successi più amati e le sorprese pensate appositamente per l’occasione, il pubblico ha assistito a un viaggio musicale impreziosito dalla presenza dell’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco De Bernardis. La qualità degli arrangiamenti e la potenza espressiva delle esibizioni hanno reso ogni performance unica, trasformando lo show in un vero e proprio racconto in musica. Approfondimento “Disobbedire”, il nuovo album di Fiorella Mannoia

Il duetto emozionante di Mannoia e Michielin Tra i momenti più toccanti delle prove, poi condivisi con il pubblico, c’è stato il duetto tra Fiorella Mannoia e Francesca Michielin sulle note di Nessun grado di separazione (di cui potete guardare il video nella clip che trovate in fondo a questo articolo, condivisa nelle scorse ore dal profilo Instagram di Fiorella Mannoia). Le due artiste, in sintonia anche fuori dal palco, hanno mostrato grande affetto reciproco durante la preparazione del brano. Michielin, emozionata, ha espresso la propria gioia per la partecipazione all’evento, mentre Mannoia ha condiviso l’incontro sui social, sottolineando il valore della collaborazione.

La canzone, simbolo del percorso artistico di Francesca Michielin, è stata eseguita in una versione inedita, con nuovi arrangiamenti pensati per l’occasione. Un gesto che dimostra l’attenzione di Mannoia per ogni dettaglio e il rispetto per le storie musicali dei suoi ospiti. Approfondimento Fiorella Mannoia, è uscito il video del nuovo singolo Disobbedire