Diretto da Gareth Edwards, con Scarlett Johansson e Mahershala Ali, il film inaugura una nuova era del franchise tra azione, avventura e creature mai viste prima. l 1° gennaio alle 21:15 Sky Cinema Uno. Disponibile anche in streaming su NOW e on demand in 4K, il titolo segna il ritorno al fascino primordiale che ha reso la serie un fenomeno globale

A Capodanno Sky Cinema presenta in prima TV JURASSIC WORLD – LA RINASCITA , l’attesissimo settimo capitolo della saga campione d’incassi con Scarlett Johansson , Mahershala Ali e Jonathan Bailey , in arrivo giovedì 1° gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

Cast stellare e trama avvincente

JURASSIC WORLD – LA RINASCITA è diretto Gareth Edwards da una sceneggiatura di David Koepp basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Il film è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley, gli storici produttori del franchise di Jurassic. La produzione esecutiva è di Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer.

Con un mix spettacolare di azione, avventura e nuove creature preistoriche mai viste prima, JURASSIC WORLD – LA RINASCITA inaugura una nuova era del franchise, spingendo la saga verso territori narrativi e visivi inediti. Edwards costruisce un racconto che coniuga tensione, scoperta e un profondo senso di meraviglia, riportando il pubblico al fascino primordiale dell’incontro uomo–dinosauro che ha reso la serie un fenomeno globale.Il cast dà vita a un’avventura in cui sopravvivenza, responsabilità e fragilità umane si intrecciano in un contesto sempre più imprevedibile. Scarlett Johansson interpreta un’esperta di operazioni sotto copertura, Zora Bennett. Al suo fianco Mahershala Ali nei panni di Duncan Kincaid, il membro più fidato della squadra di Zora. Insieme a loro Jonathan Bailey nel ruolo del paleontologo Dr. Henry Loomis.

In questo nuovo capitolo, ricco di azione, una squadra intrepida è in corsa per assicurarsi i campioni di DNA delle tre creature più colossali tra terra, mare e aria.

Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World - Il Dominio, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati, con climi simili a quelli in cui prosperavano un tempo. Le tre creature più gigantesche di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità. Zora Bennett guida una squadra specializzata in una missione top secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo. Quando l’operazione di Zora si incrocia con una famiglia la cui spedizione in barca è stata travolta da predatori acquatici preistorici, tutti si ritrovano bloccati su un’isola, dove dovranno affrontare una sinistra e scioccante scoperta rimasta nascosta al mondo per decenni.