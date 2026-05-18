Cannes 2026, i look sul red carpet di domenica 17 maggio, da Bella Hadid a Chiara Ferragni
La serata di ieri ha trasformato il tappeto rosso del Palais des Festivals in una passerella di haute couture, glamour internazionale e vere e proprie dichiarazioni di stile. Dal ritorno sulla Croisette di Ferragni con un sofisticato abito Roberto Cavalli fino alla star di Hollywood Julianne Moore, che ha optato per l’eleganza intramontabile di Bottega Veneta per un’apparizione all’insegna del glamour Old Hollywood, ecco i look più memorabili.
A cura di Camilla Sernagiotto