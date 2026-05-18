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Tra i protagonisti della première del film Hope, Alicia Vikander e Michael Fassbender, coppia nella vita e sul grande schermo, hanno regalato uno dei momenti più scenografici della serata. Vikander ha indossato un delicato abito custom Louis Vuitton rosa pallido con motivo ad archi, mentre Fassbender ha completato il quadro con smoking classico, papillon e occhiali da sole da vera star.