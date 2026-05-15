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Marion Cotillard è la protagonista femminile di Karma, thriller di Guillaume Canet presentato questa sera al Festival nella sezione Cannes Première. La star francese si presenta al pubblico e ai fan in custom dress di Chanel, marchio a cui è legata da tempo. Il look da sera è confezionato in pelle nera: si tratta di un abito rock e romantico insieme, con i loghi del brand di metallo dorato sui fianchi e un originale orlo di frange sul fondo della gonna larga.