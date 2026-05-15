Festival Cannes 2026, sul red carpet Andie McDowell, John Travolta e Laetitia Casta. FOTO
La quarta giornata della kermesse cinematografica vede protagoniste le star delle pellicole del giorno, da "Karma", thriller di Guillaume Canet, a "Volo notturno per Los Angeles", esordio alla regia di John Travolta. Non mancano le bellissime delle passerelle internazionali, sulla Croisette per il prestigioso Trophée Chopard, gala che le vede sfilare sotto i riflettori con gioielli da capogiro. Laetitia Casta protagonista di uno show per i fotografi con Vincent Macaigne
A cura di Vittoria Romagnuolo